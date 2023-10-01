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Звернення Президента Володимира Зеленського з нагоди Дня захисників і захисниць України
Звернення Президента Володимира Зеленського з нагоди Дня захисників і захисниць України

1 жовтня 2023 року - 08:45

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У День захисників і захисниць України Президент вшанував пам’ять воїнів, які загинули за Батьківщину

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Участь Президента у заходах з нагоди Дня захисників і захисниць України
Участь Президента у заходах з нагоди Дня захисників і захисниць України

1 жовтня 2023 року - 12:11

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У День захисників і захисниць України Президент вшанував пам’ять воїнів, які загинули за Батьківщину

1 жовтня 2023 року - 11:45

У День захисників і захисниць України Президент вшанував пам’ять воїнів, які загинули за Батьківщину

У День захисників і захисниць України Президент Володимир Зеленський вшанував пам’ять українських воїнів, які віддали життя, захищаючи рідну землю.

Глава держави поклав квіти до Стіни пам’яті полеглих захисників України на Михайлівській площі в Києві.

Воїни почесної варти встановили до Стіни пам’яті вінок із квітами від українського народу.

У церемонії також взяли участь Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, Високий представник Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, представники уряду та військового командування.

Присутні вшанували пам’ять полеглих героїв хвилиною мовчання.

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Участь Президента у заходах з нагоди Дня захисників і захисниць України

1 жовтня 2023 року - 12:11
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