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У День Збройних сил Президент побував на передовій на сході України

6 грудня 2019 року - 16:19

У День Збройних сил Президент побував на передовій на сході України

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Донецької області відвідав місця дислокації військового підрозділу, який виконує завдання в зоні проведення Операції об’єднаних сил.

Глава держави поспілкувався з військовослужбовцями – учасниками ООС.

«Ми вдячні вам за вашу велику працю, за те, що захищаєте нашу рідну землю», – наголосив Володимир Зеленський.

Також Президент вручив військовослужбовцям цінні подарунки – годинники.

«Я дуже радію за тих хлопців і дівчат, які йдуть зі мною пліч-о-пліч. Я їх поважаю, вони дуже надійні», – сказала нагороджена військовослужбовець Наталія.

Військовослужбовець Сергій зазначив, що сьогоднішній приїзд Президента був для нього несподіванкою.

«Я захищаю свою батьківщину, я тут народився. Це моя земля. Ціную своїх колег за те, що прикривають спину. Найкращі друзі пізнаються тут», – зазначив він.

Глава держави приєднався до святкового обіду з військовими, роздивився дитячі малюнки, які їм надіслали як привітання, та послухав розповіді про будні на передовій.

Також Президент заслухав доповідь про оперативну ситуацію в районі проведення ООС.

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Робоча поїздка Президента України до Донецької області

6 грудня 2019 року - 13:46
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