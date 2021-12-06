У День ЗСУ Глава держави взяв участь у передачі нового озброєння та техніки військовим підрозділам

У межах урочистостей з нагоди 30-ї річниці Збройних Сил України Президент Володимир Зеленський на площі Свободи у Харкові взяв участь у передачі озброєння та військової техніки військовим частинам у регіонах України.

«Сьогодні тут та в інших регіонах України Збройним Силам України буде передано близько сотні одиниць озброєння та військової техніки», – повідомив Глава держави під час виступу.

Зокрема, у Харкові армійцям були передані сертифікати на броньовані автомобілі «Козак-2М1», танки Т-64, бронетранспортери БТР-4.

Під час відеовключення з аеродрому в с. Озерне на Житомирщині відбулася передача сертифікатів на модернізований літак Су-27 з підвищеними бойовими характеристиками, навчально-бойовий літак L-39, вертоліт Мі-8 та дообладнаний за стандартами НАТО воєнно-транспортний літак Ан-26.

У Краматорську командувач Операції об'єднаних сил, генерал-лейтенант Олександр Павлюк передав військовим сертифікати на 34 броньовані автомобілі «Козак-2М1».

Військовим у Києві були передані сертифікати на 13 легкоброньованих автомобілів Hummer, наданих США в межах матеріально-технічної допомоги. Ще 15 сертифікатів на такі автомобілі передали у Львові.

В Одесі відбулася церемонія включення до складу Військово-Морських сил патрульних катерів «Айленд» і передача сертифікатів на катери цього типу та автомобілі Hummer.

Після передачі військової техніки Президент України вручив державні нагороди військовослужбовцям ЗСУ.

У режимі відеовключення за дорученням Глави держави відбулося вручення державних нагород бійцям в інших містах України.

Крім того, Володимир Зеленський узяв участь у церемонії присвоєння вищих військових звань та почесних найменувань, а також вручення бойових прапорів військовим частинам ЗСУ.

Зокрема, Президент України вручив бойові прапори 38-му зенітному ракетному полку сухопутних військ ЗСУ зі стрічкою з почесним найменуванням «ім. генерала-хорунжого Юрія Тютюнника», 72-му окремому полку підтримки командування сил підтримки ЗСУ, 3-й окремій бригаді зв’язку командування військ зв’язку та кібербезпеки ЗСУ, головному інформаційному телекомунікаційному вузлу, 31-му окремому полку зв’язку та радіотехнічного забезпечення повітряних сил ЗСУ зі стрічкою з почесним найменуванням «ім. гетьмана Михайла Дорошенка», 57-му окремому полку зв’язку та радіотехнічного забезпечення повітряних сил ЗСУ.

За дорученням Глави держави, Верховного головнокомандувача ЗСУ в районі проведення Операції об’єднаних сил командувач ООС Олександр Павлюк вручив бойові прапори 199-му навчальному центру Десантно-штурмових військ, 148-му окремому гаубичному самохідному дивізіону Десантно-штурмових військ.

У Одесі за дорученням Президента міністр оборони Олексій Резніков вручив бойові прапори 801-му окремому загону боротьби з підводними диверсійними силами та засобами, 194-му понтонно-мостовому полку Державної спеціальної служби транспорту, 37-му окремому полку зв’язку, прапор зі стрічкою з почесним найменуванням «Дніпровська» – 26-й окремій бригаді Державної спеціальної служби транспорту.

У Києві заступник головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенант Євген Мойсюк вручив бойові прапори 145-му окремому ремонтно-відновлювальному полку, 8-му навчальному центру Державної спеціальної служби транспорту зі стрічкою почесного найменування «Чернігівський», зі стрічкою почесного найменування «Конотопський» – 36-му шляхо-відновлювальному полку Державної спеціальної служби транспорту.

У Львові начальник Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Шаптала вручив бойові прапори 143-му об’єднаному навчально-тренувальному центру, а також почесні найменування «ім. Українських січових стрільців» 223-му зенітному ракетному полку.

Після завершення церемонії вручення відбувся показовий виступ підрозділу почесної варти, а гурт «Друга Ріка» на честь військових виконав музичну композицію «Хто, якщо не ти?».