У деокупованих населених пунктах Київщини відновлено енергопостачання – Кирило Тимошенко

У населених пунктах Київської області, які постраждали від російської окупації, завершується відновлення енергопостачання. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

Під час зустрічі з працівниками енергетичної галузі він подякував їм за щоденну важливу роботу й зауважив, що відновлення енергопостачання в деокупованих містах і громадах – серед пріоритетних завдань від Президента України Володимира Зеленського.

«Живлення відновили для більш як 260 тис. споживачів. Окупанти пошкодили 10 тис. кілометрів електроліній», – зазначив заступник керівника Офісу Глави держави.

За його словами, ремонтні роботи тривали 45 днів замість запланованих 60 днів.

«У нас є приказка, що існує цілий батальйон електриків, бо ви кожного дня робите круту справу. Щойно наші Збройні Сили вибили ворога з Київської області, відразу ви разом з працівниками ДСНС та будівельниками почали відновлення електропостачання. Це відновлення сьогодні для Київської області фактично завершено», – сказав Кирило Тимошенко.

Як зауважив заступник керівника Офісу Президента, до робіт було залучено понад тисячу працівників із різних регіонів України. Вартість відновлення становить 300 млн грн.