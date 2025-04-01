Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Ми передали американській стороні всю інформацію про російські порушення щодо енергетики – звернення Президента
Ми передали американській стороні всю інформацію про російські порушення щодо енергетики – звернення Президента

1 квітня 2025 року - 21:36

Переглянути всі відео
ностанні новини

У Дніпрі Володимир Зеленський відвідав поранених воїнів і відзначив їх державними нагородами

2 квітня 2025 року - 13:08

Розраховуємо на єдність країн ЄС навколо переговорного процесу щодо вступу України у Європейський Союз – Ігор Жовква

2 квітня 2025 року - 10:05

Продовження підтримки та наближення достойного миру: Володимир Зеленський зустрівся з міністеркою закордонних справ Німеччини

1 квітня 2025 року - 22:37

Ми передали американській стороні всю інформацію про російські порушення щодо енергетики – звернення Президента

1 квітня 2025 року - 21:34

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робоча поїздка Президента на Дніпровщину
Робоча поїздка Президента на Дніпровщину

2 квітня 2025 року - 13:09

Перейти до всіх галерей

У Дніпрі Володимир Зеленський відвідав поранених воїнів і відзначив їх державними нагородами

2 квітня 2025 року - 13:08

У Дніпрі Володимир Зеленський відвідав поранених воїнів і відзначив їх державними нагородами

Під час робочої поїздки до Дніпра Президент України Володимир Зеленський відвідав медичний заклад, де проходять лікування воїни після поранень.

Глава держави ознайомився з роботою реанімації, відділень анестезіології та політравми. Президента поінформували про особливості функціонування лікарні в час повномасштабної війни, оснащення новітнім обладнанням, а також про відновлення закладу після обстрілів.

Володимир Зеленський поспілкувався із захисниками, які проходять лікування в цьому медичному закладі.

«Дякую вам за службу та захист нашої країни. Бажаю якнайшвидшого одужання», – сказав він.

Президент відзначив орденами «За мужність» ІІІ ступеня воїнів, які зазнали важких поранень під час виконання бойових завдань, зокрема на Донеччині.

ф

Робоча поїздка Президента на Дніпровщину

2 квітня 2025 року - 13:09
Версія для друку