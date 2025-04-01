У Дніпрі Володимир Зеленський відвідав поранених воїнів і відзначив їх державними нагородами

Під час робочої поїздки до Дніпра Президент України Володимир Зеленський відвідав медичний заклад, де проходять лікування воїни після поранень.

Глава держави ознайомився з роботою реанімації, відділень анестезіології та політравми. Президента поінформували про особливості функціонування лікарні в час повномасштабної війни, оснащення новітнім обладнанням, а також про відновлення закладу після обстрілів.

Володимир Зеленський поспілкувався із захисниками, які проходять лікування в цьому медичному закладі.

«Дякую вам за службу та захист нашої країни. Бажаю якнайшвидшого одужання», – сказав він.

Президент відзначив орденами «За мужність» ІІІ ступеня воїнів, які зазнали важких поранень під час виконання бойових завдань, зокрема на Донеччині.