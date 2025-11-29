Президент:

Цілком реально найближчими днями доопрацювати кроки, щоб визначити, як достойно закінчити війну – звернення Президента
Цілком реально найближчими днями доопрацювати кроки, щоб визначити, як достойно закінчити війну – звернення Президента

29 листопада 2025 року - 19:01

У Дубліні Олена Зеленська взяла участь у відкритті української книжкової полички

2 грудня 2025 року - 21:47

Україні потрібен справедливий мир із гарантіями безпеки – Президент під час виступу в парламенті Ірландії

2 грудня 2025 року - 21:26

Виступ Президента України перед членами Сенату й Дойлу парламенту Ірландії

2 грудня 2025 року - 21:05

Три ірландських університети приєдналися до Глобальної коаліції українських студій – Олена Зеленська

2 грудня 2025 року - 20:03

Офіційний візит Президента України до Ірландії
Офіційний візит Президента України до Ірландії

2 грудня 2025 року - 15:38

Перша леді України Олена Зеленська й дружина Прем’єр-міністра Ірландії Мері Мартін узяли участь у відкритті української книжкової полички в бібліотеці Триніті-коледжу – найбільшій університетській бібліотеці Ірландії. 

«Пишаюся, що вже два роки екскурсію бібліотекою можна послухати українською мовою: у 2023-му бібліотека стала частиною  ще одного мого проєкту – з упровадження українських аудіогідів у визначних пам’ятках світу», – зазначила перша леді.

Загальна кількість україномовних аудіогідів у памʼятках світу – більш ніж сто, а українських книжкових поличок – 360 у 63 країнах.

«Наша мова та література поширюються у світі, щоб говорити про найцінніше в людстві і в людях –  те, що обороняє Україна», – підсумувала Олена Зеленська.

