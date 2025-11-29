У Дубліні Олена Зеленська взяла участь у відкритті української книжкової полички

Перша леді України Олена Зеленська й дружина Прем’єр-міністра Ірландії Мері Мартін узяли участь у відкритті української книжкової полички в бібліотеці Триніті-коледжу – найбільшій університетській бібліотеці Ірландії.

«Пишаюся, що вже два роки екскурсію бібліотекою можна послухати українською мовою: у 2023-му бібліотека стала частиною ще одного мого проєкту – з упровадження українських аудіогідів у визначних пам’ятках світу», – зазначила перша леді.

Загальна кількість україномовних аудіогідів у памʼятках світу – більш ніж сто, а українських книжкових поличок – 360 у 63 країнах.

«Наша мова та література поширюються у світі, щоб говорити про найцінніше в людстві і в людях – те, що обороняє Україна», – підсумувала Олена Зеленська.