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Закликаю сприяти захисту наших людей, включно з українською мусульманською спільнотою – виступ Володимира Зеленського на саміті Ліги арабських держав
Закликаю сприяти захисту наших людей, включно з українською мусульманською спільнотою – виступ Володимира Зеленського на саміті Ліги арабських держав

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Робочий візит Президента України до Королівства Саудівська Аравія
Робочий візит Президента України до Королівства Саудівська Аравія

19 травня 2023 року - 15:04

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У Джидді Президент України провів зустріч із Прем’єр-міністром Іраку

19 травня 2023 року - 18:32

У Джидді Президент України провів зустріч із Прем’єр-міністром Іраку

У межах робочого візиту до Королівства Саудівська Аравія для участі в саміті Ліги арабських держав Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Республіки Ірак Мухаммадом Шіа Саббаром Ас-Судані.

Президент подякував за солідарність Іраку з Україною та українським народом, тверду позицію щодо підтримки суверенітету й територіальної цілісності нашої держави, принципу непорушності кордонів і дотримання норм міжнародного права.

Володимир Зеленський висловив особливу подяку Іраку за підтримку України в межах міжнародних організацій, зокрема за підтримку резолюцій Генеральної Асамблеї ООН.

Сторони обговорили можливі шляхи участі Іраку в імплементації української формули миру, що є надійним інструментом зупинення війни, а також взаємодію в гуманітарній сфері.

Президент запросив Прем’єр-міністра Іраку відвідати Україну з візитом з метою обговорення важливих напрямів міждержавної співпраці.

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Робочий візит Президента України до Королівства Саудівська Аравія

19 травня 2023 року - 15:04
Президент України Володимир Зеленський здійснив візит до Королівства Саудівська Аравія з метою участі в саміті Ліги арабських держав, 19 травня 2023 року.
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