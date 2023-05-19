У Джидді Президент України провів зустріч із Прем’єр-міністром Іраку

У межах робочого візиту до Королівства Саудівська Аравія для участі в саміті Ліги арабських держав Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Республіки Ірак Мухаммадом Шіа Саббаром Ас-Судані.

Президент подякував за солідарність Іраку з Україною та українським народом, тверду позицію щодо підтримки суверенітету й територіальної цілісності нашої держави, принципу непорушності кордонів і дотримання норм міжнародного права.

Володимир Зеленський висловив особливу подяку Іраку за підтримку України в межах міжнародних організацій, зокрема за підтримку резолюцій Генеральної Асамблеї ООН.

Сторони обговорили можливі шляхи участі Іраку в імплементації української формули миру, що є надійним інструментом зупинення війни, а також взаємодію в гуманітарній сфері.

Президент запросив Прем’єр-міністра Іраку відвідати Україну з візитом з метою обговорення важливих напрямів міждержавної співпраці.