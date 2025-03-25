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У Гаазі розпочалися офіційні переговори щодо створення міжнародної Комісії з розгляду заяв для України

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У Гаазі розпочалися офіційні переговори щодо створення міжнародної Комісії з розгляду заяв для України

24–26 березня відбулося перше засідання Міжурядового переговорного комітету щодо міжнародного договору зі створення Комісії з розгляду заяв для України. Українську делегацію очолила заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра. 

Під час засідання розглянули проєкт міжнародного договору, яким буде створено Комісію з розгляду заяв, а також обговорили ключові аспекти взаємодії та організаційну структуру комісії. 

Ірина Мудра подякувала партнерам за підтримку та наголосила на глобальному значенні відновлення справедливості. 

«Одним із напрямів, у якому ви допомагаєте нам, є компенсація збитків, завданих Росією. Це частина нашої спільної кампанії за відновлення справедливості – для України та всього світу. Адже це стосується не лише України, а й фундаментальних принципів міжнародного права», – сказала заступниця керівника Офісу Президента. 

Вона також зазначила, що однією з ключових вимог України є компенсація Росією всіх завданих збитків, втрат і шкоди, починаючи з 2014 року. Загальна сума становить понад 1 трлн дол. 

Комісія з розгляду заяв для України стане другим невід’ємним елементом міжнародного компенсаційного механізму. Вона розглядатиме заяви, що надходять до міжнародного Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України, та встановлюватиме суми компенсацій постраждалим.

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