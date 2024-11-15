У Гаазі відбулася третя підготовча зустріч щодо створення Комісії з розгляду заяв для України

У Гаазі 13–15 листопада відбулася третя підготовча зустріч щодо створення міжнародної Комісії з розгляду заяв для України, на якій українська делегація презентувала позицію щодо майбутньої Комісії.

Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра відкрила засідання в онлайн-режимі та закликала учасників пришвидшити роботу зі створення Комісії.

«Я висловлюю свою вдячність тим країнам, які розділяють наш довгий шлях із самого початку. У Реєстрі збитків беруть участь 43 держави та ЄС. Водночас я також глибоко вдячна 12 новим країнам, які зараз об’єднали наші зусилля на підготовчих зустрічах, стоячи пліч-о-пліч із нами в нашій боротьбі за справедливість», – сказала вона.

Під час зустрічі розглянули, зокрема, аналіз досвіду попередніх компенсаційних комісій та можливі варіанти створення Комісії з розгляду заяв для України, а також другу редакцію проєкту установчого документа Комісії.

«Обговорення та висновки цієї зустрічі є ще одним важливим кроком на шляху до створення всеохопного механізму для розгляду заяв щодо компенсацій, пов’язаних з агресією Російської Федерації проти України», – підсумувала Ірина Мудра.

Перша підготовча зустріч відбулася цьогоріч у липні, друга – у вересні. Четверта запланована на січень 2025 року. Саме після неї мають розпочатися офіційні переговори щодо укладення міжнародного договору про створення Комісії з розгляду заяв.