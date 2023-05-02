У Гаазі Володимир Зеленський зустрівся зі спікерами Палати представників та Сенату Нідерландів

Під час офіційного візиту до Королівства Нідерланди Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спікером Палати представників Нідерландів Верою Бергкамп і спікером Сенату Яном Ентоні Брауном.

Глава держави подякував очільникам нідерландського парламенту за чітку й активну позицію законодавчого органу на підтримку України та важливі кроки, що допомогли нашій державі дати відсіч агресії РФ.

«Сьогодні Нідерланди – серед лідерів підтримки України й один із наших ключових союзників у захисті цінностей свободи», – наголосив він.

Володимир Зеленський високо оцінив ухвалення парламентом Нідерландів низки резолюцій на підтримку України, зокрема про лідерство країни у міжнародному переслідуванні за злочини Росії в Україні та про заснування в Гаазі спеціального трибуналу, який зможе засудити найвище керівництво Росії.

Окрему подяку Президент висловив парламенту Нідерландів за підтримку в питанні надання Україні статусу кандидата в члени ЄС.

Глава держави зазначив, що наша країна робить усе можливе для завершення виконання рекомендацій Європейської комісії щодо статусу кандидата на членство у Євросоюзі й розраховує на позитивну оцінку цих зусиль. Він наголосив на важливості започаткування до кінця поточного року переговорів про вступ до ЄС.

Володимир Зеленський окремо акцентував на підготовці до Вільнюського саміту НАТО. Глава держави відзначив важливість ухвалення на саміті конкретних рішень щодо членства України в Альянсі та надання нашій державі гарантій безпеки до моменту вступу в НАТО.