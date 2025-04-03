У Гамбурзькій мистецькій галереї відкрили український аудіогід 

У Кунстхалле – Гамбурзькій мистецькій галереї – запрацював український аудіогід. Про це повідомила перша леді України Олена Зеленська.

«Наш проєкт з упровадження українських аудіогідів у провідних пам’ятках світу – саме про збереження нашої ідентичності. І те, що сьогодні в цьому видатному місці, у Кунстхалле, звучить українська мова – це не просто зручність для українських відвідувачів. Це вияв солідарності та підтримки, який ми дуже цінуємо», – сказала дружина Президента у відеозверненні до відвідувачів галереї.

Вона подякувала Генеральному консульству України в Гамбурзі за допомогу в реалізації проєкту, керівнику Кунстхалле професору Александру Кляру та його команді за підтримку цієї ідеї, а також усім волонтерам української громади Гамбурга, які працювали над перекладом та озвучуванням туру.

Це вже 97-й український аудіогід серед тих, які працюють у музеях і галереях 52 країн. Проєкт реалізують українські посольства та консульства під патронатом першої леді України.

«Сподіваюся, як і всі інші гіди проєкту, цей додасть порозуміння та спільної мови – і українцям, і країнам, які їх прихистили», – підсумувала Олена Зеленська.