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Щоб у майбутньому у Європі не було війни, наша єдність має спрацювати на повну силу – виступ Президента України на інавгураційній пленарній сесії ІІІ саміту Європейської політичної спільноти
Щоб у майбутньому у Європі не було війни, наша єдність має спрацювати на повну силу – виступ Президента України на інавгураційній пленарній сесії ІІІ саміту Європейської політичної спільноти

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У Гранаді Володимир Зеленський зустрівся з Еммануелем Макроном

5 жовтня 2023 року - 16:36

У Гранаді Володимир Зеленський зустрівся з Еммануелем Макроном

У межах участі в ІІІ саміті Європейської політичної спільноти Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном.

Глава Української держави поінформував співрозмовника про ситуацію на полі бою та потреби українських захисників.

Лідери предметно обговорили актуальні питання двосторонньої взаємодії в оборонній сфері й домовилися продовжити роботу з розширення спроможностей української системи ППО.

«Дякую, Еммануелю, що ти підтвердив усе, про що ми раніше домовлялися. Тепер можемо перейти до реалізації цих домовленостей», – сказав Володимир Зеленський.

Президенти обговорили шляхи покращення безпекової ситуації в Чорноморському регіоні, захист Одещини та української портової інфраструктури.

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