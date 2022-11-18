Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Російська агресія не зупиняється ні на день, тож не має зупинятися й тиск на Росію, і це може робити кожен на своєму рівні – звернення Президента України до університетської спільноти Ірландії
Російська агресія не зупиняється ні на день, тож не має зупинятися й тиск на Росію, і це може робити кожен на своєму рівні – звернення Президента України до університетської спільноти Ірландії

18 листопада 2022 року - 18:22

Переглянути всі відео
ностанні новини

У Херсоні відкрилися «Пункти Незламності», де містяни можуть зарядити телефони й зігрітися

18 листопада 2022 року - 21:52

Олена Зеленська взяла участь у діалозі з молоддю «Скажи чесно, ти як?»

18 листопада 2022 року - 20:12

Африканські країни побачили, як Росія заблокувала Чорне море, і почали підтримувати Україну – Володимир Зеленський під час спілкування зі студентами Ірландії

18 листопада 2022 року - 18:41

Російська агресія не зупиняється ні на день, тож не має зупинятися й тиск на Росію, і це може робити кожен на своєму рівні – звернення Президента України до університетської спільноти Ірландії

18 листопада 2022 року - 18:20

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робоча поїздка Президента України на Херсонщину та Миколаївщину
Робоча поїздка Президента України на Херсонщину та Миколаївщину

14 листопада 2022 року - 13:21

Перейти до всіх галерей

У Херсоні відкрилися «Пункти Незламності», де містяни можуть зарядити телефони й зігрітися

18 листопада 2022 року - 21:52

У Херсоні відкрилися «Пункти Незламності», де містяни можуть зарядити телефони й зігрітися

У центрі деокупованого Херсона почали роботу «Пункти Незламності», де жителі можуть зарядити телефони й зігрітися. Про це розповів заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

Перші два намети розгорнули на площі Свободи. У кожному пункті є інтернет та подовжувачі, щоб зарядити мобільні телефони й павербанки, адже в Херсоні досі немає електрики. У наметах поставили столи, стільці, а також лежаки для дітей і літніх людей. Також є вода, чай, кава та печиво для швидкого перекусу.

Ініціативу реалізовано Офісом Президента спільно з ДСНС та Херсонською ОВА.

«Ми привозимо генератори, мобільні оператори розгорнули стільниковий зв'язок, щоб люди телефонували рідним, розгорнули «Старлінки». Але людям потрібна вода, тепло, тому нам необхідно відновити електропостачання, – зазначив Кирило Тимошенко. – Відсьогодні в Херсоні починають працювати «Пункти Незламності», у яких є мобільний зв’язок, доступ до інтернету, гарячі напої».

«Пункти Незламності» працюють постійно, за винятком комендантської години.

Незабаром вони з'являться в інших деокупованих населених пунктах Херсонської області.

Версія для друку