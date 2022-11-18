У Херсоні відкрилися «Пункти Незламності», де містяни можуть зарядити телефони й зігрітися

У центрі деокупованого Херсона почали роботу «Пункти Незламності», де жителі можуть зарядити телефони й зігрітися. Про це розповів заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

Перші два намети розгорнули на площі Свободи. У кожному пункті є інтернет та подовжувачі, щоб зарядити мобільні телефони й павербанки, адже в Херсоні досі немає електрики. У наметах поставили столи, стільці, а також лежаки для дітей і літніх людей. Також є вода, чай, кава та печиво для швидкого перекусу.

Ініціативу реалізовано Офісом Президента спільно з ДСНС та Херсонською ОВА.

«Ми привозимо генератори, мобільні оператори розгорнули стільниковий зв'язок, щоб люди телефонували рідним, розгорнули «Старлінки». Але людям потрібна вода, тепло, тому нам необхідно відновити електропостачання, – зазначив Кирило Тимошенко. – Відсьогодні в Херсоні починають працювати «Пункти Незламності», у яких є мобільний зв’язок, доступ до інтернету, гарячі напої».

«Пункти Незламності» працюють постійно, за винятком комендантської години.

Незабаром вони з'являться в інших деокупованих населених пунктах Херсонської області.