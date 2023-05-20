У Хіросімі Президент України зустрівся з Прем’єр-міністром Канади

Перебуваючи з робочим візитом у Японії для участі в саміті «Групи семи», Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Лідери обговорили актуальні питання двостороннього порядку денного, приділивши окрему увагу подальшій взаємодії у сфері безпеки й оборони.

«Високо ціную те, що дружня Канада є одним із лідерів підтримки України у протистоянні російській агресії. Та зараз – критичний момент для нас і для всього світу, і Україна потребує посилення допомоги», – сказав Президент.

Володимир Зеленський поінформував Джастіна Трюдо про ситуацію на фронті й поділився оцінками її можливого розвитку.

Глава держави високо оцінив допомогу, яку надає Канада для розмінування територій, звільнених від російських окупантів.

«Хочу подякувати вам за практичну допомогу в розмінуванні й за оперативне опрацювання вашим урядом і канадськими виробниками наших запитів», – зазначив Президент.

Також ішлося про навчання українських молодших офіцерів у межах канадської тренувальної місії UNIFIER.

Було високо відзначено послідовне посилення Канадою санкційного тиску на Росію.

Крім того, Володимир Зеленський наголосив на важливості реалізації всіх пунктів української формули миру.

Окремо Президент зупинився на питанні євроатлантичної інтеграції України. Він зазначив, що на Вільнюському саміті НАТО в липні мають бути ухвалені конкретні рішення про членство нашої держави в Альянсі й дані чіткі сигнали, що Україна стане членом НАТО.