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У Хіросімі Україна була почесним учасником роботи «Великої сімки», а українська тематика – центральною – звернення Президента Володимира Зеленського
У Хіросімі Україна була почесним учасником роботи «Великої сімки», а українська тематика – центральною – звернення Президента Володимира Зеленського

21 травня 2023 року - 21:02

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У Хіросімі Україна була почесним учасником роботи «Великої сімки», а українська тематика – центральною – звернення Президента Володимира Зеленського

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У Хіросімі Україна була почесним учасником роботи «Великої сімки», а українська тематика – центральною – звернення Президента Володимира Зеленського

21 травня 2023 року - 21:02

У Хіросімі Україна була почесним учасником роботи «Великої сімки», а українська тематика – центральною – звернення Президента Володимира Зеленського

Дорогі українці!

Завершуємо цей дуже непростий, але дуже важливий тиждень. У п’ятницю – Ліга арабських держав. Субота й неділя – G7 плюс Україна та ще розширений формат – сім плюс партнери, зокрема Глобальний Південь, плюс Україна. Інтенсивно.

Світ чує нашу позицію. Захист і гарантії безпеки, повернення всіх наших територій, всіх наших людей, справедливість, реалізація нашої формули миру… Щодо кожного суттєвого для України пункту маємо порозуміння зі світовою більшістю. І разом будемо збільшувати український потенціал.

Цієї суботи – День науки в Україні, і що більше ми даємо Україні можливостей, то більше ми даємо й усім, хто працює в цій шляхетній сфері. Я вітаю всіх наших науковців!

Сьогодні, у неділю, тут, у Хіросімі, Україна була справді почесним учасником роботи «Великої сімки». Українська тематика – центральна, шана до всіх українців – особлива. Дякую «Сімці»!

Зустріч із Президентом Байденом – і, як завжди, стаємо сильнішими після таких переговорів. Зустріч із лідером Індонезії – змістовно. Зустріч із Президентом Республіки Корея – є потенціал для міцних відносин. Зустріч із Премʼєр-міністром Канади Трюдо – дякую, Джастіне, тобі. Поспілкувався з лідерами В’єтнаму та Австралії. Окремо й детально говорили з Прем’єр-міністром Японії – будемо посилювати співпрацю.

Була й дуже важлива церемонія та звернення у музеї миру в Хіросімі…

Наша єдність зі світом, наш захист для українців та наша сила – сила Української держави – буде і найбільш достойним ушануванням пам’яті наших людей – різних поколінь, – чиє життя було зламане та розтоптане російським злом, цією багатолітньою тиранією, яка змінює форму, але вбиває однаково жорстоко.

Сьогодні – День пам’яті жертв політичних репресій… День пам’яті всіх, хто був убитий за роки радянського режиму. Не забуваємо, що було, не забуваємо, кого втратили, і не забуваємо, що ми зобов’язані бути сильними.

І будемо завжди.

Слава Україні!

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