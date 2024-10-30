У Канаді розпочалася Міністерська конференція на тему людського виміру Формули миру

У канадському Монреалі розпочала роботу Міністерська конференція з людського виміру, присвячена реалізації четвертого пункту Формули миру Президента України «Звільнення полонених і депортованих осіб».

Захід організували Канада, Норвегія та Україна як співголови робочої групи з реалізації цього пункту.

Українську сторону представляють керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністерка юстиції Ольга Стефанішина, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, заступники керівника Офісу Президента Ігор Жовква та Ірина Верещук, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, радниця – уповноважена Президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук, радники керівника Офісу Глави держави Дарія Зарівна та Олександр Бевз, координатор проєкту Bring Kids Back UA Максим Максимов.

Конференція має сформувати дорожню карту з практичними рішеннями для забезпечення всіх етапів повернення полонених і депортованих: військових, цивільних і дітей, а також посилити тиск на Російську Федерацію для дотримання норм міжнародного права та Женевських конвенцій.

Зокрема, ідеться про визначення стратегій для посилення обміну інформацією щодо місцеперебування, стану здоров’я та правового статусу військовополонених, затриманих цивільних і депортованих дітей; розробку конкретних кроків для припинення катувань, жорстокого поводження, примусових переміщень і депортацій; забезпечення регулярного доступу міжнародних організацій до місць утримання всіх полонених і депортованих у Росії.

Також важливою є розробка конкретних рішень для того, щоб збільшувати кількість звільнених українців.

Окреме завдання – посилення координації з питань реінтеграції, реабілітації та підтримки психічного здоров’я тих, кого вдалося повернути додому.

Ця конференція, як і попередні вісім, що були присвячені окремим пунктам Формули миру, є частиною підготовки Україною мирного плану до другого Саміту миру та спрямована на напрацювання рішень для розв’язання гуманітарних питань.

Участь у конференції беруть понад 70 держав і міжнародних організацій.