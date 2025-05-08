У Києві Президент України, перша леді та європейські лідери вшанували пам’ять загиблих воїнів

Президент України Володимир Зеленський, перша леді Олена Зеленська, Президент Франції Емманюель Макрон, Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск на майдані Незалежності в Києві вшанували пам’ять полеглих українських захисників і захисниць.

Учасники церемонії встановили лампадки біля народного меморіалу національної пам’яті та вшанували памʼять загиблих воїнів хвилиною мовчання.

Європейські лідери прибули сьогодні до Києва для участі в зустрічі коаліції охочих.