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Саме припинення вогню, тривале й надійне, буде реальним показником руху до миру; Америка може із цим допомогти – звернення Президента
Саме припинення вогню, тривале й надійне, буде реальним показником руху до миру; Америка може із цим допомогти – звернення Президента

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У Києві Президент України, перша леді та європейські лідери вшанували пам’ять загиблих воїнів

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Участь Президента України та європейських лідерів у заходах у межах коаліції охочих
Участь Президента України та європейських лідерів у заходах у межах коаліції охочих

10 травня 2025 року - 10:42

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У Києві Президент України, перша леді та європейські лідери вшанували пам’ять загиблих воїнів

10 травня 2025 року - 10:47

У Києві Президент України, перша леді та європейські лідери вшанували пам’ять загиблих воїнів

Президент України Володимир Зеленський, перша леді Олена Зеленська, Президент Франції Емманюель Макрон, Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск на майдані Незалежності в Києві вшанували пам’ять полеглих українських захисників і захисниць.

Учасники церемонії встановили лампадки біля народного меморіалу національної пам’яті та вшанували памʼять загиблих воїнів хвилиною мовчання.

Європейські лідери прибули сьогодні до Києва для участі в зустрічі коаліції охочих.

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Участь Президента України та європейських лідерів у заходах у межах коаліції охочих

10 травня 2025 року - 10:42
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