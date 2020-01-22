У Києві розпочалася зустріч Володимира Зеленського та Реджепа Таїпа Ердогана

Розпочалася зустріч Президента України Володимира Зеленського з Президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом, який перебуває в Україні з офіційним візитом.

Урочиста церемонія зустрічі відбулася біля Маріїнського палацу у Києві. Глави держав оглянули стрій почесної варти. Пролунали державні гімни України та Турецької Республіки.

Після зустрічі президентів у форматі віч-на-віч відбудеться восьме засідання Стратегічної ради високого рівня під головуванням Володимира Зеленського та Реджепа Таїпа Ердогана. Також будуть підписані українсько-турецькі двосторонні документи.

Глави держав зустрінуться з представниками засобів масової інформації.

Також президенти України та Турецької Республіки візьмуть участь в Українсько-турецькому бізнес-форумі.