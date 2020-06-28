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У Києві відбулася офіційна церемонія зустрічі президентів України та Швейцарії

21 липня 2020 року - 11:25

У Києві відбулася офіційна церемонія зустрічі Президента України Володимира Зеленського та Президента Швейцарської Конфедерації Симонетти Зоммаруги, яка перебуває в Україні з державним візитом. Це перший державний візит Президента Швейцарської Конфедерації в Україну в історії двосторонніх  дипломатичних відносин.

Під час церемонії, що відбулася в Маріїнському палаці, начальник роти почесної варти відрапортував главам двох держав.

Військовий оркестр виконав державні гімни Швейцарської Конфедерації та України. Пролунав салют націй – двадцять один артилерійський залп. Володимир Зеленський і Симонетта Зоммаруга обійшли стрій воїнів почесної варти.

Відбулося представлення членів офіційних делегацій України та Швейцарської Конфедерації.

Після цього Володимир Зеленський і Симонетта Зоммаруга розпочали зустріч у форматі віч-на-віч, після завершення якої заплановані українсько-швейцарські переговори під головуванням президентів двох країн.

Після закінчення перемовин буде підписано низку двосторонніх документів та відбудеться спілкування президентів України та Швейцарії з представниками ЗМІ. 

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