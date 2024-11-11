У Києві відбувається перший Європейський регіональний саміт шкільного харчування

У Києві 12–13 листопада у межах Коаліції шкільного харчування проходить перший Європейський регіональний саміт. На заході зібралися українські та європейські високопосадовці, фахівці та громадські активісти, щоб спільно працювати для посилення програм шкільного харчування не лише у Європі, а й за її межами.

Саміт відкрив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він наголосив на тому, що реформа у сфері шкільного харчування важлива, адже це ключовий елемент стратегії відновлення та розвитку країни після війни.

«1,8 мільйона учнів середніх шкіл забезпечені харчуванням. З них близько половини харчуються безкоштовно гарячими сніданками або обідами завдяки коштам, які надає держава. Із цього навчального року безкоштовне гаряче харчування доступне для всіх учнів початкових класів. Цьогоріч уряд спрямував на місця 2 мільярди гривень», – розповів Прем’єр-міністр.

Олена Зеленська відзначила, що саміт став важливим етапом на шляху України до інтеграції в міжнародні ініціативи з розвитку шкільного харчування, а також для впровадження відповідної реформи, яку вона ініціювала.

Під час заходу перша леді разом із міністром освіти і науки Оксеном Лісовим та міністром охорони здоров’я Віктором Ляшком презентувала реформу шкільного харчування.

«Їжа – значна складова успіхів у навчанні й житті. Тому найперше ми зібрали за одним столом одночасно багато різних інституцій: Міністерство охорони здоров’я, Міністерство освіти і науки, Міністерство економіки, представників громадських організацій, включно з експертами в галузі харчування, кухарів, лікарів, нутриціологів, дієтологів – і почали діяти, крок за кроком», – сказала Олена Зеленська.

Вона нагадала, що 2019 року розпочали з аудиту пів тисячі шкіл. Він показав, що в 52 % закладів у селах та 40 % у містах немає необхідних приміщень та обладнання для нормального приготування їжі, а цукор, жири, хліб і напівфабрикати переважали над овочами, фруктами, рибою та молочними продуктами.

За результатами роботи сотень людей із державного та громадського секторів і відповідних напрацювань у серпні 2020 року Кабмін затвердив План заходів з реформування системи шкільного харчування. Він став дорожньою картою реформи – як навчити дітей обирати корисну їжу, модернізувати застарілі харчоблоки, забезпечити фінансування цього процесу й навчання для кухарів.

«Сьогодні я пишаюся тим, що всупереч війні відбулося оновлення стандартів і нормативної бази, модернізуються старі кухні та їдальні, побудовано першу фабрику-кухню. Сотні кухарів та управлінців підвищують свою кваліфікацію. Якісне й корисне харчування з’являється навіть там, де учні роками не мали доступу до гарячих обідів», – зазначила перша леді.

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий презентував чотири стратегічні цілі реформи шкільного харчування: посилення спроможності громад, модернізація інфраструктури шкільних їдалень, розвиток кадрового потенціалу та комунікація здорового харчування.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів, зокрема, про новий Санітарний регламент і постанову уряду, що встановлюють норми харчування у школах. Крім того, він нагадав, що громади розробили власні стратегії впровадження реформи на місцях. Зараз вона каскадним методом реалізується для кожної конкретної школи та садочка.

Головна тема, яку обговорили в межах саміту, – забезпечення якісного харчування для школярів і в Європі, і в Україні. Окрему увагу приділили тому, як збалансована їжа у школах позитивно впливає не лише на успішність учнів, а на їхнє самопочуття.

Також ішлося про реалізацію програм шкільного харчування на місцевому рівні. Учасники обговорили, яку роль у цьому процесі можуть відігравати місцеві органи влади. Крім того, важливий фокус дискусії – розвиток персоналу, що працює у шкільних їдальнях, та необхідність підготовки фахівців, які зможуть готувати сучасні, здорові та смачні страви для дітей.

Загалом участь у саміті взяли близько 500 осіб із різних країн світу, зокрема представники Всесвітньої продовольчої програми ООН, Бюро ВООЗ в Україні, ЮНІСЕФ, Програми розвитку ООН (UNDP) та Світового банку, а також – урядів і посольств понад 20 країн, серед яких Норвегія, Фінляндія, Литва, Хорватія, Словенія, Люксембург, Швейцарія, Словаччина, Австрія, Бразилія, Іспанія, Молдова, Пакистан, Таджикистан, Чехія, Чорногорія, Швеція, Франція, Болгарія, та ЄС.

Довідка.

Коаліція шкільного харчування – це глобальне партнерство урядів, міжнародних організацій, громадянського суспільства та приватного сектору, спрямоване на забезпечення всіх дітей здоровим, поживним і постійним харчуванням у школах. Мета Коаліції – розширення програм шкільного харчування, покращення здоров’я та успішності учнів, а також підтримка місцевих економік через закупівлю продуктів у дрібних фермерів. Крім того, Коаліція прагне досягти Цілей сталого розвитку ООН, зокрема подолання голоду до 2030 року.