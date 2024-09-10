У Києві відкрили Меморіал пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу

Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська взяли участь у відкритті Меморіалу пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

Разом із ними пам’ять кримських татар ушанували Президент Литви Гітанас Наусєда, Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, Прем’єр-міністр Латвії Евіка Сіліня, голова Сенату парламенту Чехії Мілош Вистрчіл, Голова парламенту Молдови Ігор Гросу, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, урядовці, посли, військові, представники кримськотатарського народу та громадськості.

Глава держави зазначив, що всі вони зібралися разом, щоб увічнити пам’ять про одну з найстрашніших трагедій в історії України та кримськотатарського народу – геноцид і депортацію, вчинені радянською владою, зокрема чекістами, у 1944 році.

Меморіал пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу відкрили в межах четвертого саміту Кримської платформи.

Президент наголосив: дуже символічно, що саме на цьому місці сьогодні з’явився український національний меморіал. Адже раніше тут протягом пів століття стояв пам’ятник чекістам. Його демонтували кілька років тому.

«Сьогодні на цьому місці ми відкриваємо меморіал на честь ушанування пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу, геноциду кримських татар. І як символ того, що тирани й диктатори неодмінно програють. Ми відкриваємо меморіал у той час, коли історія знову повторюється, коли Крим знову став полем бою за свободу, за гідність і за право жити – жити на своїй землі», – сказав Глава держави.

Володимир Зеленський зазначив, що колись такий меморіал обов’язково з’явиться в українському, вільному Криму.

«Крим – це не просто територія. Це частина нашої душі, це земля, де наші люди жили в мирі, жили в гармонії зі своєю культурою, зі своєю мовою, зі своїми традиціями. Ми не просто боремося за повернення Криму – ми боремося за відновлення справедливості, за можливість для кожного кримчанина повернутися додому, у свій дім, у свій Крим, вільний від Росії та страху», – наголосив Президент.

Глава держави також зауважив, що план Формули миру – це й план повернення Криму, відновлення прав кримськотатарського народу, українців та всіх, хто живе на цій землі.

Мустафа Джемілєв додав, що цей меморіал не лише присвячений пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу, а й нагадує нам про те, із яким сусідом доводиться жити.

«Жителі Криму вже 10 років перебувають у лапах правонаступників і послідовників того режиму, який здійснював масовий геноцид кримськотатарського народу», – сказав він.