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У Києві відкрили виставку, присвячену участі українських спортсменів в Олімпійських іграх

26 червня 2024 року - 16:10

У Києві відкрили виставку, присвячену участі українських спортсменів в Олімпійських іграх

Заступниця керівника Офісу Президента України Олена Ковальська відкрила виставку The Will to Win, присвячену участі українських спортсменів в Олімпійських іграх – 2024 у Парижі.

«Наш ворог зробив усе, щоб ми не брали участі в Олімпійських іграх цього року. Він руйнує наші стадіони, басейни та спортивні бази, убиває наших олімпійців. Багато спортсменів вирушили захищати країну до лав Збройних Сил. Але час вирішує, сила вирішує, сміливість вирішує. І в Парижі буде Україна, а Росії як країни там не буде», – наголосила вона.

За словами заступниці керівника Офісу Президента, Україна – перша країна у світі, яка в умовах такої повномасштабної війни відправляє делегацію своїх спортсменів на Олімпіаду.

Олена Ковальська нагадала, що від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили 479 українських спортсменів і тренерів, серед яких – чемпіони світу, чемпіони Європи та учасники Олімпійських ігор. Багато наших атлетів отримали інвалідність. Загалом знищено 518 спортивних об'єктів, включно з 15 базами олімпійської підготовки.

Мультимедійну виставку «The Will to Win – Воля до перемоги!» підготували Офіс Президента України, Міністерство молоді та спорту України, Національний олімпійський комітет та асоціація «Дивись українське!». Мета заходу – продемонструвати волю українців до перемоги.

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