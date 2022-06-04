У Києві вшанували пам'ять дітей, загиблих унаслідок російської агресії

У Міжнародний день дітей – безневинних жертв агресії у Києві, на території Національного заповідника «Софія Київська», з ініціативи першої леді Олени Зеленської відбулася акція, присвячена пам'яті маленьких українців, чиє життя забрала війна.

Цього року через російську агресію в Україні загинула вже 261 дитина. На захід були запрошені близькі загиблих. Зокрема тітка 13-річного Єлисея Рябоконя, якого розстріляли в авто при спробі евакуюватися із села Перемога на Київщині. Серед присутніх був і Олег Федько, поліцейський з Херсонщини. Двоє його дітей – шестирічна Софія та півторарічний Іван, а також дружина й батьки загинули від рук окупантів, коли намагалися виїхати з Нової Каховки.

У акції також взяли участь представники дипломатичного корпусу різних країн.

Присутні розвісили на деревах дзвіночки, які символізують голоси вбитих дітей.

Олена Зеленська оголосила хвилину мовчання за загиблими та звернулася до батьків і родичів.

«Сьогодні серед нас люди, які втратили найдорожче. Батьки. Мені бракує слів, щоб сказати, як я співчуваю. Усі слова зараз можуть бути банальними й зайвими. Дозвольте просто побути з вами, розділити цей біль. Ваші історії знає вся країна, і ви не самі. Ви маєте знати, що ви – важливі. Ви були найважливішими людьми для ваших дітей. Тож бережіть себе заради них. Вони б цього хотіли», – сказала дружина Президента.

Вона також звернулася до іноземних дипломатів: «Прошу вас і ваші країни робити все, щоб в Україні не гинули діти. Я впевнена, що світові це до снаги».

Міжнародний день дітей – безневинних жертв агресії заснувала Генеральна Асамблея ООН. Він відзначається щороку 4 червня. Україна приєдналася до відзначення цієї дати у 2021 році.