У Копенгагені Андрій Єрмак провів низку зустрічей із радниками з питань національної безпеки лідерів Індії, Південної Африки, Туреччини, Японії та інституцій ЄС

У межах консультацій щодо ключових принципів миру керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів у Копенгагені низку двосторонніх зустрічей із радниками з питань національної безпеки лідерів Індії, Південної Африки, Туреччини, Японії та інституцій ЄС.

Під час зустрічі з радником Президента Європейської ради з питань зовнішньої політики Саймоном Мордью було розглянуто результати проміжного оцінювання прогресу у виконанні нашою державою семи рекомендацій Європейської комісії в межах підготовки до переговорів про членство України в ЄС. Андрій Єрмак також обговорив із Саймоном Мордью підготовку до засідання Європейської ради, що відбудеться наприкінці червня, і висловив сподівання на позитивні сигнали за результатами цього засідання щодо євроінтеграційного руху України.

Крім того, співрозмовники обмінялися думками про подальші кроки з метою імплементації Формули миру Президента України Володимира Зеленського та про модальності проведення Глобального саміту миру.

Під час зустрічі з радником Прем’єр-міністра Японії з питань національної оборони Такео Акібою Андрій Єрмак відзначив зусилля Японії в межах головування в «Групі семи» задля мобілізації міжнародної підтримки України, а також важливі домовленості, досягнуті під час нещодавньої зустрічі Президента України Володимира Зеленського та Премʼєр-міністра Японії Фуміо Кісіди.

Керівник Офісу Президента подякував Такео Акібі за готовність Японії долучитися до мирного процесу. Японська сторона підтвердила передання Україні 20 автомобілів для розмінування, а також іншої нелетальної допомоги в межах гуманітарних ініціатив. Сторони також торкнулися питання гарантій безпеки для України.

Під час зустрічі з керівником делегації, заступником міністра закордонних справ Індії Санджаєм Вермою керівник Офісу Президента наголосив, що Україна зацікавлена у відкритті нової сторінки відносин з Індією. Андрій Єрмак зазначив, що Україна розраховує на Індію як на впливову державу та головуючу країну в G19 і сподівається на досягнення конкретних результатів у забезпеченні глобальної безпеки.

Відзначено результативність контактів на рівні Президента України Володимира Зеленського та Премʼєр-міністра Індії Нарендри Моді. У контексті обговорення питань організації Саміту миру Андрій Єрмак наголосив на важливості участі в ньому країн Глобального Півдня. Сторони відзначили важливість зустрічі, проведеної на рівні радників із питань національної безпеки, і необхідність розвитку її підсумків.

Головними темами переговорів із радником Президента Південно-Африканської Республіки з питань національної оборони Сідні Муфамаді були підготовка до саміту Україна – Африка, а також продовження дії зернової угоди.

Андрій Єрмак підкреслив: Україна зацікавлена в пошуку нових можливостей для взаємодії з країнами Африки, а також у розвитку конструктивного діалогу, започаткованого під час нещодавнього візиту лідерів Африканського континенту в Україну.

У межах зустрічі зі старшим радником Президента Турецької Республіки Акіфом Чагатаєм Кілічем сторони розглянули реалізацію Української формули миру, яка має стати основою сталого та справедливого миру для України. Співрозмовники обговорили важливість продовження зернової ініціативи, докладання зусиль для обміну військовополоненими та підготовку до саміту НАТО у Вільнюсі.