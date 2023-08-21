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Коли сталося вторгнення зла, Україна повірила Данії, і дякую, що ви повірили в нас – виступ Президента перед членами Фолькетингу
Коли сталося вторгнення зла, Україна повірила Данії, і дякую, що ви повірили в нас – виступ Президента перед членами Фолькетингу

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У Копенгагені Володимир Зеленський зустрівся з данськими парламентарями, представниками бізнесу та української громади

21 серпня 2023 року - 12:42

У Копенгагені Володимир Зеленський зустрівся з данськими парламентарями, представниками бізнесу та української громади

У межах робочого візиту до Королівства Данія Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із лідерами данських парламентських партій і головами комітетів Фолькетингу Данії.

Глава держави подякував представникам політичних сил за тверду підтримку в боротьбі з російською агресією.

Володимир Зеленський також висловив подяку Фолькетингу за створення Фонду підтримки України й ухвалені рішення про додаткове фінансування його військового компоненту на 3,2 млрд дол. до 2028 року.

Президент високо оцінив підтримку депутатами історичного рішення про передачу Україні літаків F-16.

«Я вдячний усім вам за сприяння в організації навчання українських пілотів і за згоду передати Україні F-16, що стоять на озброєнні ваших Збройних сил», – наголосив Глава держави.

Володимир Зеленський подякував Фолькетингу за особливу увагу до українців, які знайшли в Данії прихисток від війни, та за ухвалення окремого закону, який дозволяє українським громадянам користуватися державною системою соціальних послуг і мати доступ до місцевого ринку праці.

Під час спілкування з членами Фолькетингу, представниками данського бізнесу та української громади Президент зазначив, що, маючи невелику за розмірами країну, данці є людьми з великими серцями.

«Ми вдячні за вашу допомогу, велику потужну й справжню підтримку великої країни з перших днів повномасштабної війни. Ми цього нікого не забудемо!» – сказав він.

Глава держави також відзначив лідерство й хоробрість Прем’єр-міністра Данії Метте Фредеріксен, подякував її команді, данському уряду та всьому суспільству.

«Між нашими країнами – чимала відстань, але немає жодної дистанції між нашими народами. Ви дуже допомогли нашим людям, вимушеним переселенцям. Прийняли їх як рідних. І це велика перемога вашої великої країни», – наголосив Володимир Зеленський.

Звертаючись до представників данського бізнесу, він зазначив, що Україна чекає на данські інвестиції після перемоги.

«Ми надзвичайно раді, коли ваш бізнес не працює в Росії. Я вважаю, що це привілей – втратити гроші, але не втратити свого обличчя», – зауважив Президент.

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Робочий візит Президента України до Королівства Данія

20 серпня 2023 року - 20:23
У межах робочого візиту до Королівства Данія Президент України Володимир Зеленський відвідав авіабазу Королівських військово-повітряних сил Fighter Wing Skrydstrup Данії. У супроводі Прем’єр-міністра Данії Метте Фредеріксен Глава держави ознайомився з технічними особливостями винищувачів F-16 Fighting Falcon та програмою підготовки українських пілотів на цих літаках, 20 серпня 2023 року.
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