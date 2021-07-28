У кожній громаді в Україні до кінця 2022 року мають з’явитися сучасні парки дозвілля – Кирило Тимошенко

Заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко переконаний, що держава та місцеві громади мають не лише дбати про покращення інфраструктури й надання якісних послуг громадянам, а й створити людям умови для гарного відпочинку. Саме тому серед проектів, які реалізують у межах національних програм, з’явилися об’єкти дозвілля, культури, спорту.

Під час виступу на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Децентралізація» він розповів, що Глава держави на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад поставив завдання побудувати в кожній ОТГ новий сучасний парк для відпочинку громадян.

«Наше завдання – зробити в кожній громаді новий сучасний парк, де дійсно можуть відпочивати люди. Зараз Офіс Президента разом з Кабінетом Міністрів, разом з кожною громадою нашої країни готує цей проект для того, щоб уже наприкінці поточного року ми почали робити нові парки і щоб у 2022 році ми збудували в кожній громаді новий парк дозвілля. Це завдання від Президента й держави – надати якісні послуги та якісне дозвілля нашим мешканцям», – сказав Кирило Тимошенко.

На думку заступника керівника Офісу Президента, фінансова децентралізація дає можливості місцевій владі створювати сучасні умови життя для кожного мешканця в кожній територіальній громаді по всій країні, адже ОТГ отримали значний фінансовий ресурс.

«На старті реформи у 2014 році сукупний обсяг власних доходів місцевих бюджетів був близько 80 мільярдів гривень, за прогнозами, у 2021 році це буде 350 мільярдів. Тобто власний ресурс громад збільшився приблизно в чотири-чотири з половиною рази», – зазначив він.

Кирило Тимошенко також додав, що обсяги держпідтримки розвитку громад за останні вісім років зросли з 500 млн грн до 21 млрд грн у 2021 році, тобто майже в 40 разів.

Заступник керівника Офісу Глави держави також акцентував увагу на тому, що в межах Національної програми «Велике будівництво» триває спорудження та відновлення доріг, мостів, ремонтують школи, садочки, медзаклади, спортивні об’єкти різного профілю.

«Наше завдання не тільки будувати соціальну, спортивну чи медичну інфраструктуру, наше завдання також робити так, щоб кожна людина могла доїхати до цієї інфраструктури. Саме тому ми будуємо дороги», – зауважив Кирило Тимошенко.

Серед знакових проектів він назвав «Дорогу Єдності» – найдовшу трасу країни М-30, що має відкритися до 30-річчя незалежності України.

Також розпочато реконструкцію регіональних аеропортів в Ужгороді, Херсоні, Чернівцях, Кривому Розі, Рівному, Житомирі, Вінниці, Полтаві, летовища в Донецькій області, куди вже запущено рейси.

Поряд з реалізацією вказаних проектів не залишається поза увагою й культура, тому розпочато «Велику реставрацію», яка допомагає зберегти культурну спадщину та забезпечити туристичні потоки до цих об’єктів. За словами заступника керівника Офісу Глави держави, наразі в роботі перебуває 36 об’єктів культурної спадщини.

«Децентралізація допомагає громадам на місцях. Держава також допомагає, надаючи різні субвенції, приклади проектів, надаючи менеджмент, який може відбудовувати країну. Адже завдання, яке поставив перед нами Президент, – побудувати сучасну країну», – резюмував Кирило Тимошенко.