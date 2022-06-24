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У Латвії відкрився перший літній табір для українських і місцевих школярів

24 червня 2022 року - 17:33

У Латвії відкрився перший літній табір для українських і місцевих школярів

У Латвії на базі Ризької української середньої школи відкрито перший літній табір – спільний для українських і латвійських школярів. У ньому зможуть відпочити 82 дитини з України. Це стало можливим завдяки ініціативі першої леді Олени Зеленської, всебічній підтримці дружини Президента Латвії Андри Левіте та зусиллям Посла України в Латвії Олександра Міщенка.

«Війна відібрала в наших дітей можливість нормально ходити до школи. Невже відбере ще й літній відпочинок? Відвоювати нормальне літо для наших дітей намагаємося разом з першими леді різних країн. І ось наш перший результат», – розповіла Олена Зеленська.

Уряд Латвії ухвалив рішення виділити додаткове фінансування на організацію низки таких таборів. Передбачається, що протягом червня-серпня вони відкриються в кожному із 43 муніципалітетів країни.

Табори організовуватимуть для учнів 1-12 класів, зміни триватимуть по два тижні.

Очікується, що в кожному таборі відпочине однакова кількість українських і латвійських школярів.

З українського боку це будуть діти, сім’ї яких наразі не можуть повернутися в Україну через те, що їхнє житло зруйноване чи перебуває на окупованій Росією території. Передбачається, що оздоровитися зможуть близько 3 тис. українських школярів (зараз у Латвії зареєстровано близько 32 тис. тимчасово переміщених осіб).

Програми таборів міститимуть всі види загальноосвітніх, спортивних та творчих занять, які покращать комунікативні навички дітей, а також уроки латиської мови.

«Так діти різних культур краще розумітимуть одне одного, зокрема й мову – із наступного року всі школи Латвії переходять на рідну латиську, щоб так протистояти російській загрозі. Тож після спільного літа наші учні будуть краще готові до цього», – прокоментувала Олена Зеленська.

Крім того, спільні табори сприятимуть зміцненню психоемоційного благополуччя, що є важливим як для українських, так і для латвійських школярів.

Окрім фінансування таборів коштом держави, Посольство України опрацьовує можливість залучення до ініціативи приватних структур.

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