У листопаді будемо готові представити фінальний документ для другого Саміту миру – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Щойно провів доволі тривалу нараду – військові, розвідка, секретар РНБО, урядовці, Офіс – за підсумками нещодавньої зустрічі з представниками громадянського суспільства. Були на тій зустрічі питання про те, що зараз поки що обмежує можливості України, і як їх можна розв’язати. Зокрема, доручив зробити формат технологічної Ставки – спеціальний формат заради більших і сучасних можливостей наших Сил оборони та безпеки України. Найбільший пріоритет – це дрони, звісно. Зокрема дрони, що можуть збивати «шахеди» та інші ударні безпілотники. Загалом багато суто військових питань. Також доручив ГУР разом із СБУ особливо зайнятись питаннями щодо визволення з російського полону цивільних осіб. Зараз у цьому результати недостатні. Опрацювали також і питання деяких законодавчих змін, які потрібні, а також санкційної політики, нашої дипломатії. За пару тижнів заслухаю результати.

Зустрівся сьогодні ж з новими послами держав-партнерів. Прийняв вірчі грамоти. Представники Фінляндії, Бразилії, Ірландії, Чорногорії, Ісландії та Литви. Поговорив із кожним. Ми будемо вдячні за спільну роботу заради підтримки наших людей, міжнародного права й заради наближення справедливого миру.

Також сьогодні відбулася конференція на основі пункту Формули миру про одну з фундаментальних умов завершення війни та недопущення нової агресії, а саме – про виведення армії окупанта з території України. Те, що справді необхідно, щоб відновити справедливість. У цій конференції взяли участь представники понад 50 країн і міжнародних організацій. Достатньо широке представництво. Вчора в Латвії паралельно із самітом нашої Кримської платформи відбулась конференція щодо іншого пункту Формули миру, який присвячений повному виконанню Статуту ООН, і в цій конференції взяли участь більш ніж 60 країн і міжнародних організацій. Починаючи від серпня й до листопада в межах таких конференцій опрацьовуються всі пункти Формули миру – усі з хорошим представництвом світу. Вже були зустрічі щодо ядерної безпеки, енергетичної безпеки, продовольчої, екологічної – після підриву Каховської дамби та всіх російських ударів. Тобто всі аспекти російської агресії будуть винесені в окремий документ, який має стати змістовною основою для другого Саміту миру. Покроковий шлях до миру. Зараз, наприкінці жовтня, відбудеться ще одна дуже важлива конференція щодо гуманітарних аспектів – це звільнення полонених і повернення депортованих дітей. Після цього в листопаді будемо готові представити фінальний документ – для другого Саміту миру. Я вдячний усім, хто допомагає. Дякую нашій команді, Офісу передусім, за організацію цієї роботи з партнерами. Україна першою запропонувала всеохопний і реальний шлях завершення війни – це було понад два роки тому – Формулу миру. На основі Статуту ООН. І нам вдалося об’єднати представників усіх частин світу заради реалізації Формули. Провели інавгураційний Саміт миру – дуже успішний. Сто країн та міжнародних організацій. Маємо зробити все, щоб відбувся наступний Саміт миру, який поставить крапку у війні – справедливу крапку. Такий, щоб безпека нашої держави та людей була надійно гарантована.

І ще одне.

Зараз на всіх рівнях нашої держави має тривати підготовка до найближчих місяців. Опалювальний сезон. Зима. Багато роботи в енергетиці – це захист об’єктів, робота над стійкістю системи. Готуються регіони, готуються громади. Готуються військові. І окрім таких системних речей, є рішення, які можуть бути ухвалені безпосередньо для підтримки людей. Я доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму, яка буде відчутною для кожної сім’ї в Україні. Є-підтримка для всіх наших людей – дорослі, діти, кожна сім’я в Україні. Тисяча гривень на людину – на родину це вийде по кілька тисяч гривень, і кошти можна буде витратити на оплату українських товарів і послуг, зокрема комунальних послуг, електрики. Квитки – це Укрзалізниця. Українські лікарські засоби. Також доручив, щоб ці кошти можна було витратити на українські книжки, на культурні послуги. Можна донатити на військових – волонтерам, на дрони. Усі деталі має визначити Кабмін і представити все це людям. Я чекаю цього найближчим часом. Першого грудня гроші мають бути у людей.

Слава Україні!