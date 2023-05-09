У Лондоні 15–16 травня відбудеться конференція «Відновлення України: відбудова на базі досліджень», співорганізатором якої виступає Фонд Президента з підтримки освіти, науки та спорту

Фонд Президента України з підтримки освіти, науки та спорту спільно з Лондонським королівським товариством і Мережею університетів, що взаємодіють з політичними структурами (UPEN), організовують конференцію «Відновлення України: відбудова на базі досліджень».

Захід відбудеться 15–16 травня в Лондоні. Конференція спрямована на підтримку українських учених, зміцнення та розвиток довгострокової співпраці урядових та академічних інституцій України й Великої Британії.

У роботі конференції візьме участь низка науковців з українських та британських університетів, профільні заступники міністрів, які представлять пріоритети для досліджень, що стануть основою для напрацювання рішень, пов’язаних з економічними викликами й потребами України під час та після війни у сфері здоров’я й добробуту населення, планування «зеленого» відновлення та розвитку людського потенціалу.

Від академічної спільноти України участь у конференції візьмуть представники Одеського національного медичного університету, Національного медичного університету ім. Богомольця, Українського католицького університету, Київського національного університету будівництва та архітектури, Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка, Амерікан Юніверсіті Київ.

Уперше в історії незалежності України Лондонське королівське товариство підтримуватиме українських науковців у проведенні досліджень, які будуть покладені в основу розробки політик у межах програм відновлення нашої країни.

«Оскільки рівень складності викликів та умов, у яких зараз розвивається Україна, перевищує всі типові завдання, нам справді потрібні найкращі уми та культура взаємодії. У майбутньому особливу роль у процесі відновлення України відіграватиме пул талантів та «економіка довіри». Саме тому з нашого боку конференцію очолять Міністерство освіти і науки та Міністерство економіки», – зазначила радник – уповноважена Президента України з питань Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту Ольга Будник.

Перший день конференції відбудеться у форматі панельних дискусій та обговорень, другий – у форматі круглих столів з експертами, які сформують подальший план спільних дій.

Захід фінансують Universities UK International, Research England та British Council за підтримки Академії медичних наук, Британської академії та Королівської інженерної академії.