У Лондоні Президент України, Прем’єр-міністр Великої Британії та Генеральний секретар НАТО провели спільну зустріч

У Лондоні Президент України Володимир Зеленський, Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і Генеральний секретар НАТО Марк Рютте провели спільну зустріч у тристоронньому форматі.

Серед ключових тем, які обговорили під час зустрічі, – спільне виробництво зброї та координація в цьому напрямі для посилення України й усієї Європи.

Значну увагу приділили зміцненню української протиповітряної оборони й забезпеченню ракетами для систем ППО. Зокрема, ішлося про якнайшвидшу реалізацію рішень, які були ухвалені під час засідання у форматі «Рамштайн», і наповнення програми PURL додатковими внесками.

Також Володимир Зеленський, Кір Стармер і Марк Рютте обговорили ситуацію навколо Ірану та її вплив на Україну і всю Європу. Прем’єр-міністр і Генсек НАТО запевнили: докладатимуть усіх можливих зусиль, щоб фокус уваги був збережений на Україні та досягненні достойного миру.