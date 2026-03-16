Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Українські Сили оборони зірвали російську стратегічну наступальну операцію, яку ворог планував на цей березень – звернення Президента
16 березня 2026 року - 20:52

Переглянути всі відео
ностанні новини

Технологічні рішення України можуть бути корисними в таких ситуаціях, як блокування Ормузької протоки – Президент під час звернення до парламенту Великої Британії

18 березня 2026 року - 00:13

Звернення Президента України Володимира Зеленського до парламенту Великої Британії

17 березня 2026 року - 23:45

Володимир Зеленський обговорив із Марком Рютте посилення української ППО та розширення програми PURL

17 березня 2026 року - 21:56

Декларація про поглиблення співробітництва між Україною та Великою Британією у сфері безпеки та оборонної промисловості

17 березня 2026 року - 21:44

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робочий візит Президента України до Великої Британії
17 березня 2026 року - 17:00

Перейти до всіх галерей

У Лондоні Президент України, Прем’єр-міністр Великої Британії та Генеральний секретар НАТО провели спільну зустріч

17 березня 2026 року - 20:27

У Лондоні Президент України Володимир Зеленський, Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і Генеральний секретар НАТО Марк Рютте провели спільну зустріч у тристоронньому форматі.

Серед ключових тем, які обговорили під час зустрічі, – спільне виробництво зброї та координація в цьому напрямі для посилення України й усієї Європи.

Значну увагу приділили зміцненню української протиповітряної оборони й забезпеченню ракетами для систем ППО. Зокрема, ішлося про якнайшвидшу реалізацію рішень, які були ухвалені під час засідання у форматі «Рамштайн», і наповнення програми PURL додатковими внесками.

Також Володимир Зеленський, Кір Стармер і Марк Рютте обговорили ситуацію навколо Ірану та її вплив на Україну і всю Європу. Прем’єр-міністр і Генсек НАТО запевнили: докладатимуть усіх можливих зусиль, щоб фокус уваги був збережений на Україні та досягненні достойного миру.

Версія для друку