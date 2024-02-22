У Львові Володимир Зеленський і Метте Фредеріксен підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку

У Львові Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Данією та Україною.

Документ укладено у розвиток положень Спільної декларації, ухваленої Україною та членами «Групи семи» у Вільнюсі 12 липня 2023 року, до якої відразу ж приєдналися всі країни Північної Європи.

Згідно з угодою, Данія підтверджує свою непохитну підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів 1991 року.

Безпекові зобов’язання Данії відображають стратегічний вибір і всебічну підтримку невід’ємного права України на самооборону від поточної повномасштабної військової агресії Росії та стримування російської агресії в майбутньому.

Документ закріплює основні компоненти безпекових зобов'язань, наданих Україні Данією, зокрема стосовно довгострокової військової та фінансової допомоги, і визначає пріоритетні сфери двосторонньої безпекової співпраці у військовій і невійськовій сферах, зокрема в політичній, фінансовій, гуманітарній та в галузі реформ.

Відповідно до угоди, у 2024 році надана Данією військова підтримка становитиме щонайменше 1,8 млрд євро. Крім того, данський Фонд на підтримку України на загальну суму 8,5 млрд євро покриває підтримку у 2023–2028 роках та слугує комплексною основою для довгострокової військової допомоги та допомоги в цивільній сфері.

Данія надаватиме підтримку Україні протягом десяти років дії цієї Угоди.

Документ передбачає постійну військову допомогу в різних сферах у координації та співпраці з відповідними міжнародними партнерами й установами, зосереджуючись на військово-повітряних силах і протиповітряній обороні, морській безпеці, розмінуванні, технологіях та безпілотниках, а також інших ключових спроможностях та нагальних потребах України.

Серед іншого, Данія підтримуватиме зусилля із забезпечення цілісного потенціалу F-16 через авіаційну коаліцію, зокрема шляхом надання винищувачів, боєприпасів, тренажерів та навчання, а також роблячи внесок у довгострокове обслуговування винищувачів і створення належних умов в Україні.

Партнери співпрацюватимуть, щоб Україна могла протидіяти російській кіберагресії, кібершпигунству та гібридній війні.

Данія також продовжить активно взаємодіяти з містом Миколаєвом і Миколаївською областю для підтримки їх реконструкції, стійкості та реформ.

Крім того, угода підтверджує підтримку з боку Данії майбутнього членства України в ЄС і НАТО, зокрема шляхом підтримки планів реформ України та сумісності її Сил оборони й безпеки з Альянсом. Сторони підтверджують, що Україна є невід'ємною частиною євроатлантичної та глобальної безпеки. Україна зі свого боку зобов’язується імплементувати реформи, визначені ЄС, МВФ і НАТО.

У разі майбутнього збройного нападу Росії на Україну угода передбачає проведення консультацій протягом 24 годин з метою визначення відповідних подальших кроків.

Документ чинний протягом 10 років з дати підписання та передбачає можливість продовження строку дії за спільним рішенням сторін.