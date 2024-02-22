У Львові Володимир Зеленський і Метте Фредеріксен ушанували пам’ять загиблих захисників України

У Львові Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, яка перебуває з візитом у нашій країні, вшанували пам’ять захисників, полеглих під час українсько-російської війни.

Володимир Зеленський і Метте Фредеріксен поклали квіти до могил українських воїнів на Марсовому полі Личаківського кладовища.

Глава держави та Прем’єр-міністерка Данії також ушанували пам’ять невідомого воїна Збройних Сил України, який загинув у 2022 році та був похований у Львові.

Личаківське військове кладовище є територією військових поховань у Львові. На Марсовому полі кладовища з квітня 2022 року ховають військовослужбовців, які загинули під час російсько-української війни.