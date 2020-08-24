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У Львові Володимир Зеленський відвідав Музей митрополита Андрея Шептицького

17 вересня 2020 року - 23:57

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Львівщину відвідав Музей митрополита Андрея Шептицького у Львові. Глава держави оглянув експозицію музею.

Заклад було відкрито 29 серпня 2020 року в приміщенні колишніх келій костелу Святого Казимира.

Цікавою є історія самих келій. У часи австрійської влади монастир закрили указом цісаря. Потім у приміщенні був Шпиталь сестер милосердя, за часів СРСР тут відкрили жіночу колонію. Згодом приміщення передали школі міліції та Університету внутрішніх справ. Монастир має статус пам’ятки історії та перебуває під охороною ЮНЕСКО. Спочатку приміщення костелу було на балансі Львівської міської ради. Однак рішенням сесії та виконкому мерії Львова у 2011-2012 роках ці приміщення передали МВС.

Торік у жовтні міська рада запропонувала Львівському університету внутрішніх справ віддати приміщення храму Блаженного Климентія Шептицького. На початку липня цього року ініціативна група звернулася з проханням передати приміщення для облаштування музею.

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