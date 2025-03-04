У Львові запрацював найбільший в Україні осередок Школи Супергероїв, створений за фінансової підтримки Фундації Олени Зеленської

У Львові повноцінно запрацював найбільший осередок Школи Супергероїв. Це вже шостий освітній простір, створення якого повністю профінансувала Фундація Олени Зеленської. Його донором став партнер Фундації – уряд Князівства Ліхтенштейн.

Дружина Президента України, команда Фундації та міністерка закордонних справ, освіти та спорту Князівства Ліхтенштейн Домінік Гаслер відвідали нову Школу Супергероїв.

«Вдячна уряду Князівства Ліхтенштейн за підтримку цього проєкту Фундації. Дітям, які вимушені тривалий час перебувати на стаціонарному лікуванні, украй необхідні спілкування, увага, можливість розвиватися та продовжувати навчання», – зазначила Олена Зеленська.

Новий осередок працюватиме на базі Клінічного центру дитячої медицини, який у 2023 році об’єднав дві лікарні регіону – «Охматдит» та Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр.

«Це важливий крок у розширенні наших можливостей з реалізації права на освіту маленьких пацієнтів лікарень. Центр має освітні простори у двох будівлях лікарні, що дає змогу охопити навчанням більшу кількість дітей», – наголосила директорка ДУ «Школа Супергероїв» Наталія Жилінська.

На сьогодні Клінічний центр дитячої медицини – один із провідних в Україні в трансплантації кісткового мозку, нирок, у лікуванні онкологічних, гематологічних, орфанних та інших дитячих захворювань. Щороку в ньому отримують допомогу понад 20 тисяч дітей зі всієї країни.

Під час зустрічі з Домінік Гаслер команда Фундації також обговорила плани щодо співпраці, зокрема сприяння у розширенні мережі Школи Супергероїв.

«Дякуємо уряду Князівства Ліхтенштейн за допомогу в проєкті із забезпечення великих прийомних родин гуманітарною допомогою. Зокрема, за кошти донорів ми змогли допомогти 92 таким родинам із Дніпропетровської, Миколаївської, Чернівецької, Вінницької й Тернопільської областей», – розповіла директорка Фундації Олени Зеленської Ніна Горбачова.

Цього року завдяки фінансуванню Фундації буде відкрито ще шість осередків Школи Супергероїв – у Чернігові, Черкасах, Луцьку, Тернополі, Чернівцях та Мукачеві.

Проєкт «Школа Супергероїв» діє під патронатом першої леді. Це навчальні простори при дитячих лікарнях, де маленькі пацієнти можуть опановувати шкільну програму паралельно з лікуванням.