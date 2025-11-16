У Мадриді Президент України відзначив орденом княгині Ольги ІІІ ступеня директорку Фонду монастиря «Санта Клара», який підтримує українців під час війни

У Мадриді Президент України Володимир Зеленський відзначив орденом княгині Ольги ІІІ ступеня директорку Фонду монастиря «Санта Клара» сестру Марію Люсію Карам Падію.

Уперше сестра Марія Люсія приїхала до України у 2015 році, щоб побачити на власні очі наслідки російської агресії. Зокрема, вона відвідувала медичні заклади, де спілкувалася з пораненими воїнами.

«Дуже дякую за вашу підтримку. Ви були в моїй рідній країні від самого початку російської агресії більш ніж 40 разів. І кожного разу, я знаю, ви віддаєте частину свого серця, молитеся, допомагаєте нашим воїнам, які лікуються, надаєте багато гуманітарної підтримки. Ми дуже вдячні», – сказав Глава держави.

Завдяки співпраці з фондом Україна отримала транспортні засоби, медикаменти, ковдри, хірургічне обладнання, генератори, одяг, мобільний госпіталь та реанімобілі.

Також сестра Марія Люсія разом із Міністерством оборони Іспанії та волонтерами організувала відпочинок для майже 250 ліцеїстів військового ліцею Держприкордонслужби та постраждалих унаслідок війни дітей прикордонників.

Cестра Марія Люсія висловила підтримку Україні та наголосила, що українці захищають не лише себе, а й усю Європу.