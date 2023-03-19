У межах гуманітарної програми Володимира Зеленського Grain from Ukraine до Кенії прибуло перше судно з 30 тис. тонн української пшениці

Судно Valsamitis у понеділок, 20 березня, доправило гуманітарний вантаж – 30 тис. тонн пшениці – до кенійського порту Момбаса. Це вже п’яте судно, що доставляє українське зерно до Африки в межах гуманітарної програми Президента України Володимира Зеленського Grain from Ukraine, створеної з метою подолання глобальної продовольчої кризи, зокрема в країнах, що найбільше потерпають від голоду.

На офіційній церемонії зустрічі вантажу були присутні: заступник Президента Республіки Кенія Рігаті Гачагуа, Посол України в Республіці Кенія Андрій Праведник, посли країн – донорів програми. Також для участі в урочистостях до Момбаси прибув доктор Крістофер Фомуньо, член міжнародної Координаційної групи із запобігання голоду (ICGPH), яка забезпечує функціонування гуманітарної програми Володимира Зеленського Grain from Ukraine.

Відправлення цієї партії українського зерна відбулося за підтримки Всесвітньої продовольчої програми ООН (WFP), а також завдяки фінансовій допомозі урядів Великої Британії, Норвегії, Бельгії, Нідерландів, Швейцарії, Італії, Словенії та Чехії.

Загальний обсяг аграрної продукції, переданої країнам Африки в межах гуманітарної програми Президента Grain from Ukraine, становить понад 140 тис. тонн.

«Сьогодні майже 350 мільйонів людей на нашій планеті потерпають від голоду. Україна ж щодня потерпає від нескінченних обстрілів і руйнувань, спричинених військовою агресією з боку РФ. Та ми як частина цивілізованого світу ніколи не відмовимося від спільної участі у подоланні глобальних викликів, зокрема й у сфері продовольчої безпеки. Тому попри важкість ситуації, у якій сьогодні перебуває Україна, ми й надалі не лише сміливо протистоятимемо ворогу, а й робитимемо все можливе для допомоги країнам, громадяни яких стикаються з проблемою нестачі їжі, серед іншого в Африці та Азії», – зазначив Володимир Зеленський.

Керівник Офісу Президента України, голова міжнародної Координаційної групи із запобігання голоду Андрій Єрмак додав: «Україна завжди була одним з основних постачальників пшениці у світі. До війни країни Африки загалом імпортували з України пшениці на суму понад 1,4 мільярда доларів. Сьогодні лише в Кенії мільйони людей ризикують зіткнутися з гострою проблемою нестачі їжі. Тому відправка українського зерна до цієї країни закріплює наше зобов’язання долати вимушений голод у найуразливіших державах Африки завдяки програмі Grain from Ukraine».

За приблизними оцінками експертів Всесвітньої продовольчої програми ООН, надані в межах ініціативи Grain from Ukraine 30 тис. тонн зерна дадуть змогу забезпечувати хлібом близько 2 млн людей протягом 1,5 місяця.

Започаткована Президентом України гуманітарна програма Grain from Ukraine покликана забезпечити транспортування сільськогосподарської продукції через українські порти та запобігти голоду в найбільш уразливих країнах світу. Програму підтримує Міжнародна координаційна група із запобігання голоду (ICGPH), штаб-квартира якої розташована в Одесі. ICGPH функціонує під керівництвом Президента України. Очолює групу керівник Офісу Глави держави. До ICGPH входять представники урядів, корпорацій, громадських організацій, міжнародних партнерів та приватні меценати, які безпосередньо впливають на задоволення продовольчих потреб мільйонів людей в усьому світі.

Понад 30 країн і міжнародних організацій, зокрема держави – члени ЄС, США, Канада, Велика Британія, Японія, Корея та Катар, долучилися до програми Grain from Ukraine, зібравши понад 200 млн доларів пожертв.