У межах ініціативи Олени Зеленської «Без бар’єрів» підписано Меморандум про розвиток безбар’єрної архітектури в Україні

У межах ініціативи першої леді Олени Зеленської «Без бар’єрів», спрямованої на створення рівних можливостей для всіх українців, зокрема – розбудову універсального публічного простору, дружнього до маломобільних груп населення та сімей з дітьми, підписано Меморандум про розвиток безбар’єрної архітектури.

Мета документа – залучення населених пунктів і територіальних громад України до процесу розвитку доступного для маломобільних груп населення середовища та напрацювання найкращих практик у створенні універсального публічного простору. Першими документ підписали Міністерство розвитку громад та територій України, Київська обласна державна адміністрація та Славутицька міська рада. Проект відкритий для інших міст і ОТГ, які бажають долучитися до ініціативи.

«Звичайні для багатьох із нас речі – працювати в офісі, відвідати музей чи театр – для людей з обмеженою мобільністю майже недоступні саме через архітектурні бар’єри. Об’єднати зусилля всіх зацікавлених сторін задля створення безбар’єрного архітектурного середовища і, як наслідок, можливостей для всіх українців вести повноцінне суспільне життя – основна мета укладеного сьогодні Меморандуму», – прокоментувала Олена Зеленська.

Згідно з Меморандумом, місто Славутич, яке вже має багато напрацювань та результатів у створенні універсального публічного середовища, стає своєрідною лабораторією з розробки та впровадження на практиці безбар’єрних архітектурних рішень. Міська адміністрація ставить перед собою амбітну мету – за чотири роки зробити Славутич першим в Україні повністю безбар’єрним містом та практичним доказом впровадження реальних безбар’єрних рішень в архітектурі.

«Місто Славутич активно займається впровадженням безбар’єрного середовища для своїх жителів: ми адаптуємо тротуари та пішохідні переходи для маломобільних громадян, розвиваємо мережу велодоріжок, впроваджуємо практики доступності в освітніх, спортивних і культурних закладах міста та розробили програму перетворення Славутича на повністю безбар’єрне місто до 2024 року. Ми залюбки приєдналися до ініціативи першої леді, готові ділитись своїм досвідом та стати точкою опори з розробки та впровадження безбар’єрних архітектурних рішень», – зазначив голова міста Славутича Юрій Фомічев.

Зі свого боку та в межах повноважень Міністерство розвитку громад та територій України сприятиме місту Славутичу в розробці та реалізації безбар’єрних ініціатив у сфері будівництва, зокрема щодо пілотних проектів. У подальшому міністерство планує використовувати напрацювання та реалізовані у Славутичі успішні кейси для популяризації ідеї розвитку безбар’єрної архітектури на території всієї України.

«Ми активно працюємо над тим, щоб українські міста були зручними для всіх мешканців. Зокрема, Мінрегіон розробив Альбом технічних рішень щодо забезпечення інклюзивності та безбар’єрності. Він має спростити процес проектування житлових будинків та громадських будівель і споруд з урахуванням принципів безбар’єрності. Також Мінрегіон розробив та впровадив ДБН щодо інклюзивності. Вважаю, що наші напрацювання допоможуть впроваджувати безбар’єрні рішення у всіх регіонах України», – наголосив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.