У межах офіційного візиту Володимира Зеленського до Держави Катар підписано низку документів

У присутності Президента України Володимира Зеленського, який перебуває у Державі Катар з офіційним візитом, та Еміра Катару Таміма бін Хамада Аль Тані підписано низку двосторонніх документів.

Так, у присутності глав держав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та заступник Прем’єр-міністра, міністр закордонних справ Держави Катар Мохаммед бін Абдулрахман Аль Тані підписали Угоду про співробітництво у правовій сфері між Міністерством юстиції України та Міністерством юстиції Держави Катар. Підписання Угоди сприятиме поглибленню співпраці України та Держави Катар у галузі юстиції, стимулюватиме обмін знаннями та досвідом у правовій сфері, дасть змогу здійснювати координацію з питань проведення двосторонніх заходів на кшталт симпозіумів, конференцій, семінарів та тренінгів з правових питань.

Також Дмитро Кулеба та Мохаммед бін Абдулрахман Аль Тані підписали Меморандум про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України та урядом Держави Катар про співробітництво у галузі охорони здоров’я. Укладення документа сприятиме розвитку двосторонніх відносин і співпраці в галузі охорони здоров’я, зміцненню співробітництва у визначених сферах.

Крім того, вони підписали Меморандум про співробітництво між Фондом державного майна України та Катарською інвестиційною адміністрацією (Qatar Investment Authority). Меморандум сприятиме розвитку та поглибленню співпраці між Катарською інвестиційною адміністрацією з ФДМУ в межах опрацювання перспективних інвестиційних проектів та участі катарської сторони в програмі приватизації державної власності в Україні. Укладення Меморандуму матиме позитивний вплив на двостороннє інвестиційне співробітництво, а також на збільшення обсягів прямих іноземних інвестицій в українську економіку.

Міністр закордонних справ України та міністр культури та спорту Держави Катар Салах бін Ганем Аль Алі підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва у молодіжній сфері та сфері спорту між Кабінетом Міністрів України та урядом Держави Катар. Документ сприятиме розвитку двосторонніх відносин і зміцненню співпраці в молодіжній сфері та сфері спорту між двома державами, налагодженню обміну візитами молодіжних і спортивних делегацій, тренерів, експертів і фахівців у молодіжній сфері та сфері спорту.

Також підписано Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та Міністерством муніципалітетів і навколишнього середовища Держави Катар щодо співробітництва у галузі сільського господарства та безпечності харчових продуктів. Документ сприятиме створенню правових меж для поглиблення українсько-катарської взаємодії у галузі сільського господарства та безпечності харчових продуктів. Меморандум підписали Дмитро Кулеба та міністр муніципалітетів і навколишнього середовища Держави Катар шейх Абдулла бін Абдулазіз Аль Субеї.

Голова МЗС України та виконавчий директор Агентства із залучення інвестицій Катару (Investment Promotion Agency) шейх Алі Альвалід Аль Тані також підписали Меморандум про взаєморозуміння між ДУ «Офіс із залучення та підтримки інвестицій» (UkraineInvest) та Агентством із залучення інвестицій Катару (Investment Promotion Agency). Документ покликаний поглибити співробітництво між сторонами щодо обміну інформацією, досвідом та найкращими практиками у галузі залучення інвестицій.

Дмитро Кулеба та міністр транспорту і зв’язку Держави Катар Джасім Аль Сулейті підписали Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством інфраструктури України та Міністерством транспорту і комунікацій Держави Катар про взаємне визнання дипломів/свідоцтв моряка. Укладення документа дозволить значно розширити для українських моряків можливості для працевлаштування у світовому торговельному судноплавстві та затвердити позиції України як одного з лідерів за кількістю високопрофесійних моряків. Меморандум створить механізм та дасть змогу розбудувати нормативну базу щодо взаємного визнання дипломів/свідоцтв моряка між Україною та Державою Катар.

Виконувач обов’язків міністра енергетики України Юрій Вітренко та Державний міністр з питань енергетики Держави Катар, CEO Qatar Petroleum Саад Аль-Каабі підписали Меморандум про взаєморозуміння у галузі енергетики між Міністерством енергетики України та Qatar Petroleum. Укладення Меморандуму сприятиме зміцненню співробітництва в енергетичній галузі, окреслить нові можливості для розширення співпраці у галузі енергетики та стимулюватиме подальший економічний, промисловий та соціальний розвиток двох держав. Підписання документа створить додаткові шляхи для диверсифікації зовнішніх джерел постачання енергетичних продуктів до України, зокрема оптимізації джерел, маршрутів і способів диверсифікації постачання природного газу.

Крім того, в межах офіційного візиту Президента України до Держави Катар міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков та Прем’єр-міністр, міністр внутрішніх справ Держави Катар шейх Халід бін Халіфа Аль Тані підписали Меморандум між Національною поліцією України та Міністерством внутрішніх справ Держави Катар про співробітництво у сфері запобігання та боротьби зі злочинністю. Документ сприятиме зміцненню двосторонньої співпраці у сфері запобігання, виявлення, припинення та розслідування злочинів. Меморандум передбачає співпрацю, зокрема, в таких галузях, як боротьба з організованою злочинністю, торгівлею людьми та нелегальною міграцією, злочинами проти життя та здоров’я особи, злочинами проти власності, кіберзлочинами, корупційними злочинами, злочинами у сфері економіки, незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів або прекурсорів, та в інших галузях.

Арсен Аваков і шейх Халід бін Халіфа Аль Тані також підписали Спільну Декларацію про наміри між Міністерством внутрішніх справ України та Міністерством внутрішніх справ Держави Катар. Документ сприятиме розвитку й поглибленню співробітництва між МВС України та МВС Держави Катар, а також передбачає намір сторін підготувати до підписання Спільну декларацію щодо процедур обміну посвідчення водія між урядом Держави Катар та Кабінетом Міністрів України.

Міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко та виконавчий директор компанії «Хасад Фуд» Мохаммед Аль Сада підписали Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством аграрної політики та продовольства України та катарською компанією «Хасад Фуд». Документ формалізує намір сторін у надалі обговорити потенціал співробітництва в аграрній сфері.

У межах офіційного візиту Президента Володимира Зеленського до Катару перший заступник начальника Управління державної охорони Вячеслав Штучний та керівник Емірської Гвардії Держави Катар Хазза бен Халіл Аль Шахвані підписали Меморандум про взаєморозуміння між Управлінням державної охорони України та Емірською Гвардією Держави Катар щодо забезпечення безпеки осіб та об'єктів, які охороняються. Цей документ допоможе врегулювати питання щодо забезпечення безпеки осіб та об'єктів, яких охороняє державна охорона двох країн.

Також керівник Державного концерну «Укроборонпром» Юрій Гусєв підписав Меморандум про співпрацю з катарською стороною.

Крім того, під час візиту були підписані угоди з катарськими компаніями. Зокрема, голова МЗС України Дмитро Кулеба та міністр транспорту та зв’язку Держави Катар Джасім Аль Сулейті підписали Договір про внесення додаткового вкладу від учасника між «Кютерміналз Дабл Ю Ел Ел» (QTERMINALS W.L.L.) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Кютерміналз Ольвія». Цей договір визначає безумовні та безвідкличні умови, на яких учасник зобов’язується надати фінансову підтримку та внески до статутного капіталу концесіонера для виконання інвестиційних зобов'язань за договором концесії від 20 серпня 2020 року.

Також була підписана угода між UDP Renewables та катарською державною компанією Nebras Power щодо інвестицій в об’єкти «зеленої» генерації, які планують збудувати у 2021-2022 роках. Відповідно до досягнутих домовленостей, Nebras Power стає власником контрольного пакету акцій у низці компаній – операторів сонячних електростанцій. Підписання Угоди сприятиме поглибленню співпраці України та Держави Катар у сфері іноземних інвестицій та розвитку галузі відновлюваної енергетики, інноваційної економіки та збереженню довкілля.