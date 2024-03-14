У межах постійного діалогу Андрій Єрмак провів розмову з радником із питань національної безпеки Прем’єр-міністра Індії

За дорученням Глави держави керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак у межах постійного діалогу провів телефонну розмову з радником із питань національної безпеки Прем’єр-міністра Республіки Індія Аджитом Кумаром Довалом.

Андрій Єрмак подякував Аджиту Кумару Довалу за участь його заступника у четвертій зустрічі радників із питань національної безпеки та зовнішньополітичних радників лідерів держав щодо реалізації Формули миру, яка відбулася в січні у Давосі.

Керівник Офісу Президента розповів про підготовку до першого Глобального саміту миру у Швейцарії на рівні лідерів держав і відзначив високий рівень підтримки проведення цього заходу.

Андрій Єрмак поінформував співрозмовника про ситуацію на фронті, успіхи України в протистоянні з РФ у Чорному морі та в боротьбі з російською авіацією, посилення власного оборонного виробництва. Керівник Офісу Президента наголосив, що агресор і далі завдає ударів ракетами й дронами по нашій країні, зокрема по цивільній інфраструктурі.

«Ми також розуміємо, що паралельно з тією боротьбою, яку продовжують наші захисники та весь наш народ, маємо робити все можливе, використати всі дипломатичні можливості для напрацювання спільного плану досягнення тривалого й справедливого миру», – зазначив він.

Сторони домовилися продовжувати діалог і посилювати українсько-індійські двосторонні відносини.