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У межах постійного діалогу Андрій Єрмак провів телефонну розмову з Джейкобом Салліваном

28 жовтня 2022 року - 09:09

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Президента США з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном.

У межах постійного діалогу з партнерами та союзниками Андрій Єрмак поінформував співрозмовника про ситуацію на фронті та заходи, яких вживають сили оборони з метою деокупації українських територій.

Окремо було приділено увагу потребам української армії у боєприпасах і снарядах.

Керівник Офісу Глави Української держави висловив подяку Президенту Джозефу Байдену, Конгресу та американському народові за лідерство в захисті демократичних цінностей у Європі та міцну підтримку України.

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