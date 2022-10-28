У межах постійного діалогу Андрій Єрмак провів телефонну розмову з Джейкобом Салліваном

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Президента США з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном.

У межах постійного діалогу з партнерами та союзниками Андрій Єрмак поінформував співрозмовника про ситуацію на фронті та заходи, яких вживають сили оборони з метою деокупації українських територій.

Окремо було приділено увагу потребам української армії у боєприпасах і снарядах.

Керівник Офісу Глави Української держави висловив подяку Президенту Джозефу Байдену, Конгресу та американському народові за лідерство в захисті демократичних цінностей у Європі та міцну підтримку України.