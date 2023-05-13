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У межах постійного діалогу із союзниками Андрій Єрмак у Римі провів телефонну розмову з радником Президента США 

14 травня 2023 року - 12:00

Перебуваючи в Італії у складі офіційної делегації України, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак за дорученням Глави держави провів телефонну розмову з радником Президента Сполучених Штатів Америки з питань національної безпеки Джейком Салліваном.

У межах постійного діалогу із союзниками американську сторону було поінформовано про поточну ситуацію на полі бою з російськими загарбниками та про актуальні дії сил оборони України з деокупації наших територій. 

Андрій Єрмак і Джейк Салліван також обговорили забезпечення єдності й підтримки України в протистоянні російській агресії під час зустрічі «Групи семи», яка відбудеться в середині травня в японському місті Хіросімі. 

Керівник Офісу Президента подякував американській стороні, Президенту США Джозефу Байдену, Конгресу за потужне лідерство в підтримці нашої країни та поверненні справедливого миру на Європейський континент.
 

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