У межах проекту Олени Зеленської україномовні аудіогіди впроваджено одразу в трьох музеях Туреччини

Під час робочого візиту Президента України Володимира Зеленського до Турецької Республіки перша леді Олена Зеленська взяла участь в урочистому запуску аудіогіда українською в найбільшому палаці Туреччини – Долмабахче. Паралельно україномовні аудіогіди було презентовано ще у двох відомих культурних пам’ятках Туреччини – музеї просто неба Ефес та Національному парку Гьореме, що у Каппадокії.

Урочисту подію з нагоди запуску україномовних аудіогідів також відвідала перша леді Туреччини Еміне Ердоган.

Аудіогіди українською у палаці Долмабахче, музеї Ефес та Національному парку Гьореме було запроваджено за сприяння Міністерства закордонних справ і Міністерства культури та туризму Туреччини. Переклад здійснено силами Посольства України в Турецькій Республіці та Генерального консульства України у Стамбулі.

«Наші держави – Україну й Туреччину – поєднує не тільки Чорне море, а й багатовікова спільна історія, спільна культура, дружба та стратегічне партнерство. І сьогодні, запускаючи україномовні аудіогіди одразу в трьох найвідоміших музеях Туреччини, ми ще більше об’єднуємо наші країни», – сказала Олена Зеленська під час урочистої церемонії.

Загалом україномовні аудіогіди впроваджено вже в п’яти найбільших музеях Туреччини. У 2019 році аудіогіди українською також з’явилися у стамбульських Айя-Софії та палаці Топкапи.

«Щороку понад мільйон українців відвідують Туреччину, щоб відпочити та оздоровитися. А ще – щоб долучитися до величної культурної спадщини цієї країни, яка має бути доступною нашим громадянам саме українською мовою. І ми будемо продовжувати працювати над тим, щоб у Туреччині та загалом у світі побільшало українських аудіогідів, а значить – і України», – наголосила Олена Зеленська.

Довідка. Долмабахче (м. Стамбул) – найбільший палац у Туреччині. Побудований у 1843-1856 рр., палац був помешканням для шести турецьких султанів. Спеціальним указом від 3 березня 1924 року палац Долмабахче був переведений у відання Турецької Республіки як об’єкт національної спадщини. Мустафа Кемаль Ататюрк, засновник і перший Президент Турецької Республіки, використовував палац як літню резиденцію та місце проведення особливо важливих заходів. Саме тут Ататюрк провів останні дні свого життя й помер у своїй кімнаті 10 листопада 1938 року. Щороку палац Долмабахче відвідує понад 2 млн туристів.

Ефес – музейний комплекс просто неба, який є об’єктом світової спадщини ЮНЕСКО і входить до п’ятірки музеїв Туреччини за кількістю відвідувачів (понад 1,4 млн туристів щорічно). Із цим легендарним містом пов'язані долі історичних особистостей – Олександра Македонського, Гая Юлія Цезаря та Марка Антонія, єгипетської цариці Клеопатри, біблійних персонажів – Пресвятої Діви Марії та Святого Іоанна (Богослова).

Національний парк Гьореме – музей просто неба, що розташований у районі Каппадокія і займає площу 300 кв. км. В ареал парку входить велика кількість скельних утворень, печерних церков та монастирських споруд. У 1985 році Національний парк Гьореме та печерні забудови Каппадокії були занесені у список об’єктів світової спадщини ЮНЕСКО.