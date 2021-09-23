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У межах програми Президента «Здорова Україна» розпочинається встановлення спортивних майданчиків, які будуть фактично в кожному дворі

28 вересня 2021 року - 17:20

У межах програми Президента «Здорова Україна» розпочинається встановлення спортивних майданчиків, які будуть фактично в кожному дворі

У межах програми Президента Володимира Зеленського «Здорова Україна» триває реалізація проекту «Активні парки – локації здорової України», який має на меті створення умов для фізичної активності громадян та популяризації здорового способу життя серед українців.

Зокрема, проект передбачає створення в українських містах локацій «активний парк» і «спортивний майданчик».

Близько 100 «активних парків» уже відкрито в різних куточках України, а до кінця року з’явиться ще близько 600 активних локацій.

Кожен «активний парк» оснащений QR-кодами, завдяки яким відвідувач має змогу провести тренування будь-якої складності, обравши власного тренера серед зірок естради, кінематографу, професійних спортсменів, або провести тренування з Президентом України.

Також у межах проекту розпочинається встановлення спортивних майданчиків, які будуть фактично в кожному дворі, – передбачається будівництво 10 тис. таких об’єктів до кінця 2022 року.

Заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко зауважив, що, за статистикою, 73% громадян України не займаються фізичними вправами через відсутність доступної сучасної й безкоштовної спортивної інфраструктури. Середня тривалість життя українців становить 63 роки у чоловіків і 73 роки у жінок, і за цими показниками Україна посідає 115-те місце у світі.

«Ця програма Президента орієнтована на всі вікові категорії та групи населення. Ми хочемо, щоб якомога більше наших громадян були залучені до регулярних занять спортом. Щоб зміцнювалося здоров’я українців та знижувалися показники захворювань, що виникають через недостатню фізичну активність. Щоб покращувалися якість та тривалість життя наших людей», – зазначив Кирило Тимошенко.

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