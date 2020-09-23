У межах робочого візиту Президента України до Туреччини відбуваються зустрічі з турецьким бізнесом, зацікавленим інвестувати в Україну

Під час робочого візиту Президента України Володимира Зеленського до Туреччини делегація Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства зустрілася з СЕО Aksoy Ventures Бату Аксоєм. Aksoy Ventures, яка поєднує діяльність у генерації електроенергії, дистрибуції пального та промисловому будівництві, зацікавлена у приватизації українських енергетичних підприємств та реалізації інфраструктурних об'єктів.

«Україна зацікавлена у подальшому зростанні турецьких інвестицій та реалізації спільних проектів, серед іншого інфраструктурних, на умовах державно-приватного партнерства. Найближчим часом буде затверджено перелік пріоритетних для держави інвестиційних проектів. До нього, зокрема, будуть включені проекти державно-приватного партнерства у транспортній сфері. Також в Україні формується нова законодавча платформа – це законопроект щодо «інвестнянь», який значно посилить привабливість України для інвесторів», – зазначив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

«Важливо не відкладати зустрічі на потім. Якщо є шанс – зустрічаємось і у вихідні, обговорюємо деталі, щоб рухатися швидше для приваблення інвестицій. Турецький бізнес довів свою якість на міжнародній арені», – сказав Володимир Зеленський.