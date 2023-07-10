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У межах саміту НАТО Президент України зустрівся з Прем’єр-міністром Канади

На полях cаміту НАТО у Вільнюсі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Володимир Зеленський подякував очільнику канадського уряду за його нещодавній візит до Києва, а також висловив подяку Канаді й усім канадцям за допомогу від самого початку повномасштабної російської агресії.

«Ми справді можемо розраховувати на вас. Ми боремося за наші спільні цінності. І моя велика подяка за всю підтримку з боку вашого уряду. Я радий, що ми можемо поспілкуватися сьогодні. Нам потрібна ваша підтримка, і впевнений, що вона буде», – наголосив Глава держави.

Володимир Зеленський відзначив принципову позицію Канади щодо відсутності альтернативи членству України в НАТО. 

Він також подякував за підтримку Канадою надання гарантій безпеки для України.

Президент поінформував очільника канадського уряду про ситуацію на полі бою.

Під час переговорів у форматі тет-а-тет та за участю делегацій Володимир Зеленський і Джастін Трюдо обговорили продовження надання Україні посиленої військово-технічної допомоги від партнерів до повного звільнення всіх тимчасово окупованих територій нашої країни.

Було наголошено на важливості подальшого посилення захисту українського неба та участі Канади в коаліції винищувачів.

Окрему увагу сторони приділили обговоренню питань підготовки до проведення глобального саміту з імплементації Української формули миру.

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Робочий візит Президента України до Литовської Республіки

11 липня 2023 року - 19:38
У Литовській Республіці Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська взяли участь у заході, організованому в межах кампанії «Піднімаю прапор за Україну в НАТО». На площі Лукішкєс у Вільнюсі Володимира та Олену Зеленських зустріли Президент Литви Гітанас Наусєда та перша леді Діана Наусєдєнє. Глави двох держав отримали з рук волонтера, співзасновника волонтерського руху Blue and Yellow Йонаса Охмана прапор України, переданий українськими військовими з міста Бахмута на Донеччині, де тривають запеклі бої з російськими окупантами, 11 липня 2023 року.
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