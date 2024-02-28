У межах саміту «Україна – Південно-Східна Європа» Володимир Зеленський зустрівся з Александром Вучичем

У межах саміту «Україна – Південно-Східна Європа» у Тирані Президент Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Республіки Сербія Александром Вучичем.

Глава держави подякував співрозмовнику за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

Президент висловив вдячність за гуманітарну та фінансову допомогу, а також за надання прихистку українським громадянам, які виїхали до Сербії через російську агресію.

Володимир Зеленський відзначив важливість участі Сербії в реалізації Української формули миру.

Глави держав скоординували подальші контакти з метою підтримки Української формули миру якнайбільшою кількістю країн.

Президент України поінформував Президента Сербії про ситуацію на полі бою. Сторони обговорили безпекові та політичні виклики в регіоні Східної Європи.