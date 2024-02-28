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Ми віримо, що повага та право націй на безпеку й самостійний вибір своєї долі мають бути універсальними принципами – виступ Президента Володимира Зеленського на відкритті саміту «Україна – Південно-Східна Європа»
Ми віримо, що повага та право націй на безпеку й самостійний вибір своєї долі мають бути універсальними принципами – виступ Президента Володимира Зеленського на відкритті саміту «Україна – Південно-Східна Європа»

28 лютого 2024 року - 14:15

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Візит Президента України до Албанії та участь у Саміті «Україна – Південно-Східна Європа»
Візит Президента України до Албанії та участь у Саміті «Україна – Південно-Східна Європа»

28 лютого 2024 року - 10:29

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У межах саміту «Україна – Південно-Східна Європа» Володимир Зеленський зустрівся з Александром Вучичем

28 лютого 2024 року - 20:20

У межах саміту «Україна – Південно-Східна Європа» Володимир Зеленський зустрівся з Александром Вучичем

У межах саміту «Україна – Південно-Східна Європа» у Тирані Президент Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Республіки Сербія Александром Вучичем.

Глава держави подякував співрозмовнику за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

Президент висловив вдячність за гуманітарну та фінансову допомогу, а також за надання прихистку українським громадянам, які виїхали до Сербії через російську агресію.

Володимир Зеленський відзначив важливість участі Сербії в реалізації Української формули миру.

Глави держав скоординували подальші контакти з метою підтримки Української формули миру якнайбільшою кількістю країн.

Президент України поінформував Президента Сербії про ситуацію на полі бою. Сторони обговорили безпекові та політичні виклики в регіоні Східної Європи.

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Візит Президента України до Албанії та участь у Саміті «Україна – Південно-Східна Європа»

28 лютого 2024 року - 10:29
Президент Володимир Зеленський узяв участь у саміті «Україна – Південно-Східна Європа», який відбувся в Албанії, 28 лютого 2024 року.
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