У межах візиту до США Андрій Єрмак, Руслан Стефанчук і Рустем Умєров зустрілися з головами комітетів Палати представників та учасниками Українського кокусу в Конгресі

У межах візиту до Сполучених Штатів Америки керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак спільно з Головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком і міністром оборони України Рустемом Умєровим зустрілися з головою Комітету із закордонних справ Палати представників Конгресу США Майклом Макколом, головою Комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу Майком Тернером і головою Комітету зі збройних сил Палати представників Майком Роджерсом.

Під час зустрічі Андрій Єрмак подякував учасникам за підготовку стратегічно важливого документа, що передбачає чіткий набір кроків із боку Сполучених Штатів для протистояння нашої держави Росії: «Пропозиції щодо плану перемоги України». Зокрема, серед пріоритетів у ньому визначено передачу Україні зброї в належній кількості та в належний часовий проміжок, посилення санкцій та експортного контролю над Росією, посилення тиску на «Групу семи» та ЄС із метою передачі Україні заморожених суверенних активів Росії та низку інших важливих заходів.

Очільник Офісу Глави держави також висловив щиру подяку Конгресу США й усьому американському народу за фінансову, гуманітарну та оборонну допомогу, яка надається Україні. Зокрема, лише оборонна допомога з боку Сполучених Штатів сягнула вже майже 45 млрд дол.

Представники української делегації відзначили лідерство Сполучених Штатів Америки в посиленні спроможностей України, що надихає партнерів з інших держав, зокрема й членів Європейського Союзу.

«Цінуємо, що обидві партії США – Республіканська та Демократична – єдині в підтримці України. Двопартійна підтримка – наша основна цінність, і ми розраховуємо на її збереження», – сказав керівник Офісу Президента.

Під час зустрічі Руслан Стефанчук і Андрій Єрмак наголосили на важливості якнайшвидшого розгляду в Конгресі бюджетного запиту про фінансування додаткових видатків на допомогу Україні обсягом понад 61 млрд дол., який є життєво необхідним для продовження звільнення наших земель від російських загарбників.

Сторони також обговорили нагальні оборонні потреби України, зокрема в посиленні протиповітряної оборони, збільшенні постачання далекобійних ракет, артилерійських снарядів, танків і бронетехніки, а також у передачі Україні літаків F-16.

Крім того, керівник Офісу Президента й Голова Верховної Ради України зустрілися з представниками Українського кокусу в Палаті представників Конгресу США.

Руслан Стефанчук та Андрій Єрмак розповіли, що попри війну Україна активно імплементує реформи, зокрема й ті, що передбачені програмою співпраці з МВФ. Уже розроблено Концепт посилення стійкості демократії в Україні. Також вони запевнили, що для команди Президента Володимира Зеленського одним із найбільших пріоритетів є боротьба з корупцією, про що свідчать численні провадження, відкриті останнім часом.

Андрій Єрмак окремо відзначив важливу роботу в напрямку конфіскації російських активів для відбудови України, зокрема підтримку законопроєкту, який уповноважує Міністерство юстиції США швидше конфіскувати цінні активи, що належать підсанкційним російським олігархам, і передавати їх нашій країні.

Українська сторона також високо оцінила проєкт резолюції Сенату до 90-х роковин Голодомору в Україні 1932–1933 років – геноциду проти українців.

Сторони також обговорили поглиблення співпраці з українськими кокусами, залучення до них нових членів, розширення співпраці з іншими кокусами Конгресу.