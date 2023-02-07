У межах візиту до Великої Британії Володимир Зеленський зустрівся з Королем Чарльзом ІІІ

Під час візиту до Великої Британії Президент України Володимир Зеленський був прийнятий Королем Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Чарльзом ІІІ.

Ця зустріч стала першою аудієнцією Глави Української держави у британського монарха за всю історію українсько-британських відносин.

Володимир Зеленський привітав Короля Чарльза ІІІ з нещодавнім сходженням на престол і побажав миру й процвітання британському народові.

Президент України також висловив подяку британцям та уряду Його Величності й наголосив на тому, що Сполучене Королівство є одним із найближчих і найважливіших союзників України.