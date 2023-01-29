У Миколаєві Глава держави разом із Прем’єр-міністром Данії оглянув інфраструктуру, зруйновану російським агресором

Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен відвідали Миколаїв у межах шефства, яке Королівство взяло над відновленням міста.

Глава держави й очільник данського уряду оглянули будівлю Миколаївської обласної військової адміністрації, яку було частково зруйновано внаслідок російського ракетного обстрілу 29 березня 2022 року. Тоді жертвами російської атаки стали 37 осіб.

Володимир Зеленський розповів Метте Фредеріксен про руйнування, яких зазнало місто через ворожі обстріли. Він поінформував голову уряду Данії про потреби у відновленні інфраструктури Миколаєва.

Президент України та Прем’єр-міністр Данії відвідали Миколаївський морський торговельний порт і оглянули резервуари для зберігання олії, що були зруйновані внаслідок ворожих ракетних і дронових атак.

Крім того, Володимир Зеленський і Метте Фредеріксен побували в індивідуальному тепловому пункті, обладнаному установкою для очищення та роздачі води. Цей проект реалізовано за сприяння Данії, яка однією з перших надала місту допомогу в забезпеченні мешканців питною водою після того, як російський агресор зруйнував традиційну систему водопостачання з річки Дніпро.

Президент України й Прем’єр-міністр Данії також відвідали один із госпіталів Миколаєва, де лікуються поранені українські захисники.

Володимира Зеленського та Метте Фредеріксен поінформували про роботу госпіталю в умовах повномасштабного російського вторгнення.

«Для нас важливо допомогти нашим воїнам пройти не лише фізичну, а й психологічну реабілітацію», – наголосив Глава держави.

Президент вручив військовослужбовцям і медичним працівникам цінні подарунки.