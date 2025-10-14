Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Одеса заслуговує на більший захист і більшу підтримку; це можна зробити у форматі військової адміністрації – звернення Президента
Одеса заслуговує на більший захист і більшу підтримку; це можна зробити у форматі військової адміністрації – звернення Президента

14 жовтня 2025 року - 19:22

Переглянути всі відео
ностанні новини

У Міжнародний день білої тростини Олена Зеленська відвідала реабілітаційний центр і поспілкувалася з ветеранами, які втратили зір

15 жовтня 2025 року - 17:45

Україна та Франція скоординували позиції перед засіданням Європейської ради, яке відбудеться наступного тижня

15 жовтня 2025 року - 09:15

Одеса заслуговує на більший захист і більшу підтримку; це можна зробити у форматі військової адміністрації – звернення Президента

14 жовтня 2025 року - 19:19

Зараз, коли війна на Близькому Сході завершується, важливо не втратити імпульс поширення миру – Президент України за підсумками розмови з Президентом Фінляндії

14 жовтня 2025 року - 12:09

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Зустріч Володимира Зеленського та Каї Каллас
Зустріч Володимира Зеленського та Каї Каллас

13 жовтня 2025 року - 20:02

Перейти до всіх галерей

У Міжнародний день білої тростини Олена Зеленська відвідала реабілітаційний центр і поспілкувалася з ветеранами, які втратили зір

15 жовтня 2025 року - 17:45

У Міжнародний день білої тростини Олена Зеленська відвідала реабілітаційний центр і поспілкувалася з ветеранами, які втратили зір

З нагоди Міжнародного дня білої тростини, присвяченого правам людей із порушенням зору, перша леді України Олена Зеленська разом із міністеркою у справах ветеранів Наталією Калмиковою та уповноваженою Президента України з безбар'єрності Тетяною Ломакіною відвідала Trinity Hub – реабілітаційний простір для ветеранів і ветеранок, що втратили зір.

У центрі ветерани й ветеранки займаються з тренерами з орієнтування у просторі та мобільності, проходять навчання шрифту Брайля, побутових навичок, керування гаджетами та отримання інформації за допомогою спеціалізованих програм, штучного інтелекту й голосових помічників.

Trinity Hub використовує в реабілітації десять видів спорту, що є інноваційним підходом в Україні. Крім того, у центрі передбачені психологічна та профорієнтаційна підтримка, а також спеціальні програми для родин військових.

«Агресія Росії забирає в українців дуже багато – і здоров’я, і можливості. Тому сьогодні особливий обов’язок суспільства – повернути якість життя тим, хто захистив країну та кожного з нас», – зазначила перша леді.

в
Відео
Версія для друку