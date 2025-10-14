У Міжнародний день білої тростини Олена Зеленська відвідала реабілітаційний центр і поспілкувалася з ветеранами, які втратили зір

З нагоди Міжнародного дня білої тростини, присвяченого правам людей із порушенням зору, перша леді України Олена Зеленська разом із міністеркою у справах ветеранів Наталією Калмиковою та уповноваженою Президента України з безбар'єрності Тетяною Ломакіною відвідала Trinity Hub – реабілітаційний простір для ветеранів і ветеранок, що втратили зір.

У центрі ветерани й ветеранки займаються з тренерами з орієнтування у просторі та мобільності, проходять навчання шрифту Брайля, побутових навичок, керування гаджетами та отримання інформації за допомогою спеціалізованих програм, штучного інтелекту й голосових помічників.

Trinity Hub використовує в реабілітації десять видів спорту, що є інноваційним підходом в Україні. Крім того, у центрі передбачені психологічна та профорієнтаційна підтримка, а також спеціальні програми для родин військових.

«Агресія Росії забирає в українців дуже багато – і здоров’я, і можливості. Тому сьогодні особливий обов’язок суспільства – повернути якість життя тим, хто захистив країну та кожного з нас», – зазначила перша леді.